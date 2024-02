Ce pensie primește Mitică Dragomir de la statul român? Mitică Dragomir, în vârstă de 77 de ani, a făcut publică suma pe care o primește lunar de la statul român. Fostul lider al Ligii Profesioniste de Fotbal a admis că beneficiază de un venit generos, care îi permite să ducă o viață luxoasă.

Deschis mereu în privința vieții sale, Mitică Dragomir a dezvăluit că trăiește din pensia sa și cea a soției sale, fost cadru didactic. Suma pe care o primește lunar este considerabilă. Drept urmare, își ajută și nepoții, rămânând mereu „în lipsă de bani”.

Primește o pensie bună. Primește trei pensii, incluzând o rentă viageră de la sport, care constă în câteva sute de euro. De asemenea, a început să primească și o pensie de la Parlamentul României. Suma pe care o primește lunar este în jur de 7.000 de lei, provenind din două legislaturi complete. Pensia pentru care a cotizat este de aproximativ 4.000 de euro. Cu toate cele trei pensii, venitul său lunar se apropie de 5.000 de euro.

Soția sa primește aproximativ 2.700 de lei lunar. Totuși, ei nu cheltuie mai mult de 2.000 de euro lunar. Dacă ar plăti chiria și medicamentele împreună cu soția sa, ar cheltui între 5.000 de lei și 6.000 de lei pe lună.

„Am pensie bună că acum mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele mele de când s-au înființat. Niciun leuț! Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii. Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate! Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro.

Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani. Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei.

Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a zis el în cadrul unui interviu.