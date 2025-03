Luni, fostul președinte al României, Ion Iliescu, împlinește 95 de ani, marcând un secol de viață plin de evenimente istorice și controverse politice.

Deși nu a mai avut o apariție publică din martie 2017, când a fost audiat la Parchetul General în cadrul dosarului Revoluției, Iliescu continuă să fie o figură relevantă în istoria recentă a țării.

Pe fondul retragerii din viața publică, Ion Iliescu a fost implicat în multiple scandaluri juridice legate de evenimentele tumultuoase ale perioadei sale la putere.

În ianuarie 2025, el a fost din nou inculpat pentru infracțiuni contra umanității, fiind acuzat că, împreună cu fostul prim-ministru Petre Roman, a implementat politici represive împotriva civililor în timpul Mineriadei din iunie 1990.

Dosarul, reluat de la zero de către procurori, continuă să provoace dezbateri aprinse în societatea românească.

Chiar dacă evenimentele recente din viața sa juridică au captat atenția, Iliescu nu a renunțat complet la reflexiile asupra vremurilor sale. Într-un interviu acordat anul trecut, la împlinirea vârstei de 94 de ani, fostul președinte a comentat cu umor despre memele și glumele care circulă despre el pe internet, în special despre zicala „speranța moare penultima.”

Întrebat despre cum percepe vârsta în politică, Iliescu a subliniat importanța unui echilibru între experiență și inovație.

În ciuda criticilor și a contextului juridic complicat, Iliescu subliniază că vârsta, atunci când este abordată cu înțelepciune, poate aduce o valoare aparte în viața politică.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a dezvăluit într-o discuție în cadrul podcastului „Advangard”, secretul longevității sale: o viață echilibrată, fără excese, dar cu momente de bucurie autentică.

Iliescu a subliniat importanța „justei măsuri” în toate aspectele vieții, argumentând că a reușit să ajungă la o vârstă înaintată nu doar datorită unei perspective de viață sănătoase, ci și unei combinații între mentalitățile occidentale și spiritul estic.

În opinia sa, viața nu este despre supraviețuire, ci despre evoluție, urmărirea unui scop și a unor obiective nobile.

Un alt subiect atins de fostul președinte a fost celebra sa imagine publică, asociată cu un zâmbet inconfundabil. Într-o glumă, Iliescu a afirmat că zâmbetul său ar fi fost sursa de inspirație pentru designul bordului Dacia din 1999, glumind că, dacă cineva poate crea o mașină după zâmbetul său, ar putea construi și o țară după gustul său.

Iliescu consideră că zâmbetul este o manifestare a umanității și a empatiei, iar carisma este esențială pentru orice politician. Totuși, el susține că mai mult decât zâmbetul, mintea sa a avut un impact semnificativ asupra carierei sale politice, deși nu i-a lipsit umorul.

În ciuda numeroaselor glume care au circulat pe seama sa, Ion Iliescu a recunoscut că zâmbetul său a fost unul dintre elementele care au contribuit la popularitatea sa, iar oamenii au reținut în mare parte imaginea sa veselă, chiar dacă în spatele zâmbetului s-au ascuns și momente de amărăciune politică. Acesta a vorbit și despre cum tehnologia a evoluat și cum, chiar și în viitor, zâmbetul său ar rămâne un simbol al personalității sale.

„Am un zâmbet de Dacie, dacă nu știați… (n.a. râde). În 1999 unii au zis că bordul Daciilor românești e făcut după zâmbetul meu. Deci am un zâmbet industrial, cu patru viteze. Dacă poți să faci o mașină după zâmbetul meu, poți să faci și o țară după gustul meu… Eu am zâmbit cu toată inima, ori de câte ori am făcut-o, și mi se pare uman să îți îngădui să zâmbești, să fii furios, să fii sentimental.

Sunt sigur că fără carismă, un om politic nu are nicio șansă, dar îmi place să cred că mintea lui Ion Iliescu a făcut mai multe furori decât zâmbetul lui. Am avut și zâmbete amare, în anii mei de experiență politică, dar mă încântă faptul că publicul a rămas cu varianta veselă.

Ce poate ascunde zâmbetul unui om? O calitate profund umană, empatia, și îmi îngădui să o spun, fără aroganță, și o formă de inteligență. Umorul aparține minților deschise. Nu am fost tipul de Președinte căruia să îi placă glumele lui, dar o spun cu detașare, am fost personajul celor mai multe glume legate de putere și longevitate. Am mai vorbit despre memeurile de pe Internet.

Apropo, dacă îl întrebați pe ChatGPT de zâmbetul lui Ion Iliescu, știe să vă răspundă că e celebru și prietenos. Mi-a arătat cineva recent un filmuleț generat de inteligența artificială cu mine în 2099, după înmormântarea lui Musk. Nu păream foarte convins de teleportări și de traficul din București descurcat de navete spațiale, dar zâmbeam. E bine că în toate lumile posibile, vorba lui Leibniz, Ion Iliescu zâmbește”, a povestit el.