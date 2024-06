În 1987, la doar 18 ani, fiul cel mare al lui Dumitru Dragomir a încetat din viață. În prezent, fostul șef al LPF are un fiu pe nume Bogdan, care i-a dăruit bucuria de a fi bunic de două ori.

Într-un interviu, Dumitru Dragomir a dezvăluit detalii șocante despre moartea lui Manuel și a vorbit despre cum aceasta l-a afectat profund.

După acea tragică întâmplare, fostul președinte al LPF a simțit că se îndepărtează de Dumnezeu și că sufletul său este cuprins de o durere constantă.

„Oracolul din Bălcești” a fost întotdeauna afectat de pierderea fiului său și nu a reușit să depășească acest moment tragic. Mai mult, s-a hotărât să se mute din Brașov deoarece petrecea prea mult timp la mormântul copilului său.

Cel mai profund regret al lui Dumitru Dragomir este că nu a avut ocazia să-l vadă pe Manuel să își atingă potențialul în viață.

Fiindcă tânărul avea un viitor promițător, tragedia care a urmat a venit ca un șoc total.

Dumitru Dragomir a declarat că a fost arestat sub acuzația că a trimis între 2 și 3 milioane de dolari către Dinamo. Acesta spune că i-a fost frică să recunoască acest lucru deoarece îi era frică să nu fie amenințat cu moartea.

A venit la mine în parlament și mi-a spus: Măi copile, nu am ce să-ți fac, nu sunt banii, i-am dat lui Dinamo.” a declarat fostul șef LPF la “Maxprofețiile lui Mitică”.

În afară de a fi patronul FCSB, Gigi Becali este și un cunoscut om de afaceri în sectorul imobiliar. Fostul președinte LPF a făcut publice informații despre proprietățile extinse pe care le deține acest latifundiar din Pipera.

Acesta a dezvăluit că patronul FCSB deține numeroase proprietăți care încă nu au fost vândute. Valoarea acestora este foarte mare.

Gigi Becali se așteaptă să obțină câștiguri substanțiale din vânzarea lor.

„Unde are el pământ acum e 1000 de euro metrul pătrat. El așa cu totul cred că are vreo 200 și ceva de hectare. Pământ de construcție cred că mai are în jur de un miliard ca valoare. Nu îi fac eu calculul, dar cam atât are”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.