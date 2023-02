Orice cetățean britanic care are carnet auto trebuie să anunțe Agenția pentru Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (Driver and Vehicle Licensing Agency – DVLA) dacă are anumite afecțiuni medicale. În caz contrar, riscă o amendă de până la 1.000 de lire sterline, potrivit site-ului guvernului britanic.

De asemenea, britanicii trebuie să renunțe să ceară un permis auto dacă:

– medicul recomandă să înceteze să conducă o mașină timp de 3 luni sau mai mult;

– dacă starea medicală le afectează capacitatea de a conduce în siguranță și durează 3 luni sau mai mult;

– dacă nu îndeplinesc standardele cerute pentru șofat din cauza stării medicale.

DVLA are o listă extinsă, cu peste 100 de afecțiuni care pot afecta șofatul. Iată care sunt cele mai importante, potrivit Manchestereveningnews.

Diabetul

Diabetul poate duce la complicații suplimentare, inclusiv hipoglicemie, provocând somnolență și vedere încețoșată. Este posibil să nu ducă la retragerea permisului de conducere, dar DVLA trebuie informată.

Apneea în somn

Oboseala extremă poate duce la pierderea concentrării în timpul șofatului. Apneea în somn, precum și alte boli care duc la apariția oboselii, reduce capacitatea de a conduce, iar DVLA va spune dacă este bine să conduceți.

Afecțiuni cardiace

Orice afecțiune cardiacă trebuie raportată la DVLA. De exemplu, aritmia trebuie anunțată deoarece poate afecta capacitatea de a conduce o mașină în siguranță.

Afecțiuni oculare

Majoritatea afecțiunilor oculare, cum ar fi glaucomul, trebuie, de asemenea, raportate la DVLA.

Accident vascular cerebral

În anumite cazuri, cei care au suferit un AVC pot conduce o mașină după o anumită perioadă de timp. DVLA trebuie să fie informată dacă problemele de sănătate persistă mai mult de o lună după un accident vascular cerebral.

Convulsii și epilepsie

Cei care au crize de epilepsie pot rămâne fără permis. Pot aplica din nou dacă trec șase luni fără convulsii și medicii dau OK-ul.

Vertij

Amețelile recurente sau bruște trebuie raportate la DVLA, care va decide dacă este bine ca persoana respectivă să mai aibă carnet de conducere.

Sincope

Sincopa este o afecțiune care provoacă o pierdere temporară a cunoștinței. Condițiile de leșin, inclusiv sincopa, trebuie raportate la DVLA.

Anumite intervenții chirurgicale

Unele operații, cum ar fi cele la picioare sau la mâini, trebuie anunțate DVLA, care va decide cât de mult pot afecta capacitate de a șofa.