Din această cauză, s-a produs o nouă hernie de disc, de data aceasta cu afectarea altor vertebre de la nivel lombar. Durerile de spate au revenit intens, la fel și senzația de amorțeală la nivelul picioarelor, simptome provocate de comprimarea nervilor spinali prin deplasarea discurilor intervertebrale.

Fără să ezite, Corina s-a programat pentru consultație la Spitalul Clinic SANADOR, la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie și șeful Secției de Neurochirurgie, cu o bogată experiență internațională, specialistul care o operase cu succes și prima dată pentru hernie de disc lombară.

În urma investigațiilor imagistice avansate efectuate la Spitalul Clinic SANADOR, Dr. Ovidiu Grămescu a confirmat diagnosticul de hernie de disc lombară, la nivelul L5-S1, pe partea stângă. Pentru că afecțiunea era deja într-un stadiu avansat, iar manifestările clinice severe, medicul i-a recomandat Corinei o nouă operație de hernie de disc, în cel mai scurt timp posibil.

Convinsă de profesionalismul medicului și de rezultatele deosebite obținute după prima intervenție chirurgicală, pacienta a acceptat să se opereze. Și de data aceasta tratamentul chirurgical realizat de Dr. Ovidiu Grămescu a avut succes, iar pacienta s-a recuperat repede și fără complicații.

Operația s-a desfășurat în deplină siguranță la Spitalul Clinic SANADOR, iar Corina a primit îngrijiri medicale avansate pe Secția ATI de categoria I, cu nivel de competență extins, unde a fost atent monitorizată, până când a început recuperarea.

Postoperator, la recomandarea medicului, Corina a urmat un program de reabilitare medicală, astfel încât și-a putut relua în scurt timp activitățile obișnuite. În prezent, se simte foarte bine și nu mai are dureri de spate. A înțeles cât de importantă este să respecte indicațiile medicului, pe care le urmează cu strictețe, pentru a preveni o nouă hernie de disc.

La Spitalul Clinic SANADOR, procedurile neurochirurgicale, precum operațiile pentru hernie de disc, sunt realizate în cele mai bune condiții, într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România. Echipa chirurgicală folosește echipamente de ultimă generație, precum microscoapele operatorii Zeiss Kinevo 700, pentru incizii precise, de mare finețe.

De asemenea, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții au acces la un program personalizat de recuperare medicală, stabilit de un medic cu experiență, pentru refacerea optimă și întoarcerea la activitățile cotidiene cât mai repede posibil. Pentru monitorizare pe termen lung, la SANADOR pacienții beneficiază de consultații de neurochirurgie și de investigații imagistice avansate, precum CT 128 slice și RMN 3 Tesla, în funcție de indicație.