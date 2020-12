Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a vorbit marţi seara despre situaţia extrem de delicată a sistemului de termoficare din Bucureşti.

Invitat la Digi24, edilul a explicat în mod simplu că se pierde foarte multă apă în reţea, de trei ori mai mult faţă de acum trei ani şi cu 50% mai mult faţă de anul trecut.

„Nu putem să facem mai mult decât am spus că vom face în campania electorală. Există un indicator şi acesta este câtă apă se pierde. Această cantitate de apă este de 3 ori mai mare decât acum 3 ani şi cu 50% mai mare decât acum un an. Asta este situaţia pe care am moştenit-o. Oricum, sistemul ăsta mergea târâindu-se de ani de zile.

Acum s-a mai adăugat o chestiune, erau nişte lucrări care erau de cârpeală, care s-au făcut în fiecare an vara, şi care anul ăsta nu s-au făcut, este clar vina fostei administraţii. Nu mai spun că 4 ani nu s-au luat bani europeni şi nu s-au făcut lucrări temeinice”, a declarat primarul general al Capitalei.

Nicuşor Dan a explicat şi de ce, de multe ori, se anunţă că avaria va fi reparată până seara, iar a doua zi oamenii suferă în continuare de frig sau nu au apă caldă.

„Tot ce putem face este să acţionăm cât de repede se poate şi să informăm cetăţenii, în acest an. Avem un call center la care am detaşat nişte oameni din primărie. Se întâmplă să spunem oamneilor că avem o avarie care durează de dimineaţa până seara şi să constate că şi a doua zi e frig.

Sunt două fenomene pe care vreau să le explic. Termoenergetica se duce şi cârpeşte, dă drumul şi imediat plezneşte. Al doilea fenomen este că la schimbări bruşte de temperatură există o inerţie a sistemului care nu îşi permite să pompeze ca să evite avarii şi atunci există o inerţie şi durează 2-3 zile până când ajungi să ai căldură”, a mai spus Nicuşor Dan.

În plus, primarul le-a transmis bucureştenilor că, din păcate, îi aşteaptă trei luni în aceleaşi condiţii pe care unii dintre ei le-au îndurat şi în ultimele două-trei săptămâni.

„Urmează trei luni pentru bucureşteni cam cum au fost aceste ultime două-trei săptămâni, din păcate. Vineri noapte am avut o avarie majoră la ELCEN, sper ca în seara asta să fim în parametri optimi, lucrul ăsta se întâmplă că, fiind aşa de multe găuri pe reţea, ELCEN ca să lucreze trebuie să compenseze aproape ca şi un motor turat la maximum.

O reparaţie durează 95% dintre ele durează mai puţin de 16 ore. Din păcate este fenomenul care l-am explicat, se sparge imediat după reparaţii”, a mai spus Nicuşor Dan.