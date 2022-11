Nicolae Dică, antrenorul în vârstă de 42 de ani de la FCSB, și-a dat demisia în această dimineață. Decizia lui vine după ce echipa a pierdut meciul de luni seara, atunci când a jucat împotriva Universității Cluj. FCSB a pierdut cu 1-2.

Nu este prima dată când Nicolae Dică a vrut să demisioneze. În urmă cu două săptămâni, după succesul cu UTA, antrenorul a vrut să-și dea demisia, dar a fost convins de Gigi Becali să mai rămână. Atunci, FCSB a câștigat cu un scor de 2-1.

Viorel Tănase, cel care are și licență PRO, și Mihai Pintilii sunt cei care se vor ocupa de echipă până când se va anunța un nou antrenor. Există deja două nume vehiculate, mai precis Ilie Poenaru și Andrei Prepeliță.

FCSB va avea următorul meci cu West Ham pe data de 3 noiembrie, la ora 22:00, iar duminică va avea loc derby-ul cu Rapid, de la ora 21:00.

Gigi Becali a venit cu o primă reacție după eșecul de luni seara

Gigi Becali a venit cu o primă reacție, la Digi Sport, cu privire la eșecul de luni seara. De asemenea, el a mai spus că Nicolae Dică va pleca de la FCSB doar dacă își da demisia.

”De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unui, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, înseamnă că e antrenorul.

Nu mai joacă niciunul. Bine, mi-a plăcut de Tavi, de asta m-am bucurat, că-l văd pe Tavi că și-a revenit. Și-a revenit, se mișcă pe teren, mai driblează, mai pasează.

E vina antrenorului, ce înseamnă? Eu spun ce văd și ce cred, dar nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut pe vremuri, nu mai fac așa ceva. Nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut. Poate era bine dacă-l lăsam să plece, dar nu mai contează, nu mai dau oamenii afară.

Să stea dacă vrea, dar, dacă mai vrea să-și dea demisia, nu-l mai refuz. Nu e o invitație, eu spun adevărul, spun ce simt. N-aș putea să-l împing să-și dea demisia? Eu spun ce simt”, a declarat Gigi Becali în cadrul emisiunii „Fotbal Club”.