După meciul din Belgia, FCSB a ajuns la două puncte acumulate în grupa de Conference League, iar apoi a fost eliminată matematic din competiție, cu un joc rămas de disputat, cu West Ham pe teren propriu.

FCSB este ultima clasată din Grupa B, iar ocupanta poziției secunde, Silkeborg, a acumulat șase puncte și un meci mai puțin disputat cu West Ham, astfel încât diferența este imposibil de recuperat.

O victorie în grupele Conference League este premiată cu 500.000 de euro

Așadar, rămâne deschisă lupta pentru locul doi, însă doar dacă Silkeborg nu o învinge pe West Ham joi seară, pe 27 octombrie. Danemarca și Belgia se întâlnesc în ultima rundă. FCSB, care a revenit în grupele unei competiții europene după cinci ani, a început această grupă cu o pierdere față de West Ham cu scorul de 1-3 la Londra, meci pe care l-a condus până în minutul 70.

Ulterior, a urmat remiza cu Anderlecht cu scorul de 0-0 și rezultatele care au adus, până la urmă, eliminarea, 0-5 cu Silkeborg atât în deplasare, cât și la București. Meciul din ultima rundă cu West Ham, formație calificată deja în primăvara europeană a Conference League, se dispută doar pentru palmares, coeficient și pentru banii puși la bătaie de UEFA.

Este important de menționat faptul că o victorie în grupele Conference League este premiată cu 500.000 de euro, în timp ce un egal aduce în conturile clubului 166.000 de euro.

După meciul Anderlecht – FCSB 2-2, Gigi Becali a anunțat că nu va mai investi în Unirea Constanța

„Din iarnă, strategia mea este să desființăm echipa de la Clinceni (n.red. – Unirea Constanța), că nu suntem proștii care să dăm 30.000-40.000 de euro pe lună ca să ținem jucătorii acolo. E treaba lor ce fac, dar îmi iau jucătorii de acolo, nu le mai plătesc salariile!

Iar din 12 grupe de la Academie vor rămâne 5-6. Lasă, să facă Hagi cea mai bună și frumoasă Academie. Mă costă 1,5 milioane pe an. Am spus: «Băi, arătați-mi un jucător!» Pentru ce dau 1,5 milioane de euro pe an? Gata, la revedere!

Ce zice regulamentul? 5 grupe? 5 grupe să fie și la revedere! Nu sunt prostul proștilor! 500.000 de euro la Clinceni, 1,5 milioane la Academia, deci două milioane pe an. Ce, am înnebunit?”, a precizat Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club”, de pe DigiSport.