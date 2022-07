Gigi Becali a făcut mutarea momentului! Dică este noul antrenor de la FCSB

Nicolae Dică este noul antrenor de la FCSB! Acesta se va afla pe banca tehnică la meciul de joi, 28 iulie, cu Saburtalo, din Conference League.

„M-a întrebat de ce n-am venit data trecută, în vară. I-am spus că, atunci când am venit la națională, i-am promis lui Mirel că voi fi alături de el. Da, mă așteptam să fiu căutat. De fiecare dată când e vorba de un nou antrenor, sunt căutat pentru că am făcut ceva acolo, pentru cum muncesc, ce fac eu zi de zi la echipă”, a spus Nicolae Dică la Orange Sport.

Trebuie menționat că Nicolae Dică a avut o singură condiţie pentru Gigi Becali, respectiv să nu fie impuse schimbări la pauză.

„Am lucrat cu el, am avut rezultate. E un om cuminte, poți să lucrezi oricând”, a spus Gigi Becali.

Toni Petrea l-a lăsat mască pe Becali

Amintim că schimbarea a venit după ce fostul antrenorul de la FCSB, Toni Petrea, a decis să demisioneze.

„Toni Petrea e la echipă acum, a zis că pleacă. M-a sunat de dimineață şi mi-a spus că pleacă de la echipă. I-am spus să facă ce vrea. Nu înţeleg ce se întâmplă, mai bine plec eu şi poate se întâmplă ceva şi de ce să am eu. Pleacă de la echipă, eu i-am zis să stea, el a zis că e mai bine să plece, poate se califică echipa”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.

Gigi Becali a avut o reacție dură și după ce echipa sa a pierdut cu 0-1 în fața FC Saburtalo Tbilisi, o echipă de fotbal din Georgia.

„E adevărat că e ruşine, dar nu au fost să ne subjuge, că nu a fost 2, 3, 4-0. Eu cred că noi nu avem valoare, cred că am rămas în urmă şi cu sistemul de pregătire, de antrenament, din punct de vedere tehnic. Nu avem valoare. Nici nu ştiu ce jucători sunt, am lăsat echipa pe mână altcuiva. Ei stau pe teren şi se uită la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi cât am alergat, 8 kilometri. Cu 8 km nu ai cum să câştigi meciul. Nu mai am niciun fel de încredere”, a spus Gigi Becali la DigiSport.