Platformă digitală pentru produse fără fum pentru iubitorii de călătorii

Având în vedere că peste 50% dintre călătorii adulți își documentează și planifică achizițiile de produse cu nicotină înainte de călătorie, PMI GTR a dezvoltat smokefreetravel.com. Disponibilă în limba engleză, platforma oferă o interfață intuitivă și ușor de accesat și integrează opțiuni convenabile de pre-comandă acolo unde acestea sunt disponibile. Website-ul este accesibil atât în versiunea desktop, cât și pentru mobil (iOS și Android) și asigură o experiență facilă utilizatorilor.

„Ca pionier al transformării sectorului de Global Travel Retail, PMI GTR continuă să ocupe poziția de lider prin inovație și printr-o abordare constant orientată către consumator.”, a declarat Beste Ermaner, Vicepreședinte PMI Global Travel Retail. „Odată cu lansarea website-ului Smoke-Free Travel, peste 360 de milioane de utilizatori adulți de nicotină care călătoresc în lumea întreagă au acum acces direct la această platformă digitală dedicată, ce marchează un progres semnificativ în transformarea PMI către produsele fără fum și în angajamentul nostru de a oferi alternative mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului.”

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum. Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață.

Acces garantat strict utilizatorilor adulți

Website-ul smokefreetravel.com este conceput pentru a oferi o experiență optimă în perioadele de vârf ale călătoriilor, funcționând ca o platformă esențială, dedicată exclusiv utilizatorilor adulți de produse cu nicotină.

Smokefreetravel.com este accesibil în toate țările în care produsele fără fum PMI sunt disponibile și include un mecanism de verificare a vârstei pentru a garanta accesul strict al utilizatorilor adulți. Respectarea de către PMI GTR a diverselor reglementări legale înseamnă că, deși platforma urmărește să fie accesibilă pe scară largă, disponibilitatea sa poate fi restricționată în anumite zone din cauza reglementărilor locale sau a limitărilor tehnice.

PMI estimează că aproximativ 41 milioane de consumatori adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul.

Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de soluții integrate pentru sănătate.

