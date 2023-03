„Primul acord internațional pe care l-am semnat de când am preluat conducerea CCIR a fost cu Camera de Comerț a Poloniei, chiar cu domnul Marek Kloczko (actualul președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Polonia – n.r.) aici de față. Îi mulțumesc acum pentru prezența la București. Sperăm ca acest forum să aibă cele mai bune rezultate.

Schimburile noastre cu Polonia au fost de peste 10 milioane de euro, chiar dacă noi am important în jur de trei milioane de euro, iar balanța trebuie acum echilibrată. Polonia este pe locul 19 ca investitor străin în România, iar noi trebuie să avem în continuare o colaborare strânsă. Ne uităm spre viitor cu încredere și suntem siguri că Polonia va intra în curând în plutonul G20”, a deschis conferința președintele CCIR, Mihai Daraban.

Nicolae Ciucă, despre relația România – Polonia

Premierul României, Nicolae Ciucă, a ținut să amintească despre importanța acestei colaborări, dar și despre punctele tași punctele slabe prin care aceasta se definește: „Am distinsa onoare de a participa alături de omologul mei din Polonia în aceeași zi în care organizăm și ședința comună de Guvern, la aproape un an distanță față de un eveniment asemănător petrecut la Varșovia.

Țările noastre au semnat prima dată un acord în anul 2009, avem o relație fundamentată din foarte multe puncte de vedere, în special în ceea ce reprezintă mediul de afaceri, iar acum suntem aici să susținem acestă colaborare. Din păcate, deficitul de balanță comercială este în defavoarea României, cum a amintit și domnul președinte Daraban, iar tocmai de aceea sunt prezenți la București și numeroși investitori din ambele state pentru a ne atinge obiectivele din punct de vedere economic”.

În ceea ce reprezintă beneficiile relațiilor economice dintre București și Varșovia, liderul Guvernului român a subliniat „doar câteva dintre punctele forte ale acestei relații. Chiar dacă suntem cu toții afectați de situații economice dificile, ținem acum foarte mult să ajungem către o creștere economică din ce în ce mai mare, către un flux ascendent. Polonia a trecut de criza din anii 2008 – 2009 prin absorbția banilor europeni.

Țara noastră și-a învățat lecția, iar după anii 2014 – 2020, am ajuns ca în acest an, în luna decembrie, să putem încheia un nivel de absorbție de peste 90%. Un dintre prioritățile Guvernului este acum încurajarea mediului de afaceri din România prin utilizarea acestor fonduri”.

PNRR, un interes pentru ambele state

„Am lăsat la urmă PNRR-ul (Planul Național de Redresare și Reziliență – n.r.) pentru că suntem una dintre puținele state care au cerut plata numărul doi. Chiar săptămâna aceasta vor ajunge la București oficiali europeni pentru a discuta acest subiect, iar, în același timp, încercăm să adoptăm cât mai bine punctele din PNRR pentru cererea de plată numărul trei. În relațiia cu Polonia avem nevoie de mai multă comunicare, o mai strânsă colaborare, iar acum asta se întâmplă. Există oportunități în Polonia, există oprtunități în România”, a mai spus peremierul Nicolae Ciucă în cadrul forumului economic.

Prim-ministrul a mai specificat faptul că economia românească trebuie să meargă mai departe și să identifice cele mai bune strategii în acest sent. Una dintre acestea ar fi chiar strânsa colaborare pe care o avem cu Polonia: „În anul 2022 am arătat că țara noastră este una stabilă și am arătat că putem oferi oportunități de investiții

Trebuie doar să avem acea viziune, să identificăm care sunt oportunitățile cu valoare adăugată în ceea ce reprezintă dezvoltarea noastră economică. Sunt trei domenii pe care le susțin. Este vorba despre o concluzie pe care am după ce am discutat cu speciliști din aceste domenii, trebuie să oferim oamenilor de afaceri din România oportunitarea de a se dezvolta”.

Obiectivele de interes

Astfel, cele trei puncte amintite de Nicolae Ciucă sunt: „Aduc aminte că domeniul de energie din țara noastră, energie electrică și gaze naturale, se poate dezvolta, țara noastră are șanse mari de a se susține singură din acest punct de vedere. Apoi, România și Polonia sunt două state cu un sector agricol foarte bine dezvoltat, există spațiu, în același timp, pentru producții mai mari. Am discutat cu prim-ministrul Mateusz Morawiecki despre exportul de cereale din Ucraina și despre cum acest fapt a afectat atât domeniul agricol din România, cât și din Polonia. Trebuie să evităm acum specula cum prețurile de bumping ar afectat sistemul agricol și piața”.

„Ultimul domeniu la care fac referire este IT&C, dar și cel al Inteligenței Artificiale. Am văzyt că există un interes foarte mare în rândul oamenilor de afaceri pentru aceste noi tehnologii, companii care aduc mare valoare și sume mari de bani către bugetul de stat. Astfel, trebuie să asigurăm acum și susținerea acestor domenii de activitate”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul polonez, despre relația cu România

„Sunt onorat să mă aflu astăzi aici, Polonia este deschisă întotdeauna față de această colaborare, este o necesitate, trebuie să întărim această relație, să mărim dimensiunile care țin de viitorul nostru. Prioritățile noastre, în primul și primul rând, este infrastructura care ne leagă, autostrăzile și căile ferate care trebuie acum să reprezinte un punct de maximă interes pentru o relație comercială mai favorabilă.

Domnul premier a menționat despre inițiativa celor Trei Mări, iar acum, în timp ce un război are loc chiar sub ochii noștri, aceste relații trebuie să fie unele cât mai strânse, cât mai ambițioase, asta pentru a face față provocărilor”, își începe discursul Mateusz Morawiecki, premierul de la Varșovia.

.Acesta din urmă a ținut să amintească apoi despre strânsele relații dintre țările noastre, România și Polonia: „România și Polonia sunt legate prin istorie, am fost mereu între Vest și Est, am fost în comunism, suntem în capitalism. Astăzi, la acest forum, se vede cât de important este rolul jucat de către marile companii din cele mai importante sectoare.

Așa se formează o legistlație europeană. Eu vin cu propunerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, căci acestea sunt acum cele mai importante, reprezintul principalul interes atât pentru România, cât și pentru Polonia, este un punct care servește ambelor state”.

Polonia s-a angajat să susțină România

Șeful Guvernului polonez a menționat apoi că va face tot ce este posibil pentru a susține interesele României în cadrul european: „Am optat la Bruxelles pentru susținerea libertatății de trecere. Polonia și România trebuie să lupte împreună pentru întreprinderile din țara noastră, trebuie să avem niște interese clare. Provocarea de acum face referire la domeniul securității. Vorbim despre o provocare strategică. Noi, polonezi și românii, am fost permanent afectați de către puterile lumii. Suntem siguri acum că prietenii din România ne vor ajuta ca vocea noastră să fie întărită la Forumul Economic Mondial”, spune Mateusz Morawiecki.

.„Voi vorbi de altă provocare legată de războiul din Ucraina, despre trecerea cerearelor, care trebuie să fie una mult mai ușoară, mai rapidă. Țările noastre se confruntă cu această problemă în mod identic. Mă bucur acum că în primii 10 ani am concurat între noi în ceea ce privește politica economuică, iar concurența continuă, însă în același timp avem parte și de o colaborare, luptăm împreună pentru dezvoltarea infrastructurii nord-sud, pentru interesele noastre comune.

Mă bucur foarte mult că ne înțelegem din foarte multe puncte de vedere, lucrăm umăr la umăr pentru a combate provocările cu care se confruntă țările noastre”, a conchis premierul de la Varșovia.