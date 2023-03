2022 a fost un an benefic pentru comunitatea de afaceri din România şi Polonia

Marți, 28 martie 2023, premierul României, Nicolae Ciucă, și prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, au participat la Forumul Economic România-Polonia, context în care oficialul român a reamintit că Bucureștiul și Varșovia „au un parteneriat strategic semnat în anul 2009, deci există o consistenţă foarte solidă, pe baze fundamentate, de la cel mai înalt nivel până la nivelul relaţiilor economice, pentru ca împreună să găsim soluţii de colaborare şi de întărire a relaţiilor dintre ţările noastre.”

Anul trecut a fost un an benefic pentru comunitatea de afaceri din România şi Polonia. Discutăm de această cifră de aproape 11 miliarde de euro (..) este o creştere cu aproximativ 20%, faţă de anul 2021.

Din păcate, deficitul de balanţă comercială este în defavoarea României şi aici sunt convins că intervine rolul şi nivelul de ambiţie al oamenilor de afaceri din România, pentru ca împreună să identificăm acele soluţii prin care să echilibrăm această balanţă comercială”, a declarat, marți, Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă este sigur că România va încheia anul 2023 cu peste 90% absorbţie a fondurilor europene

Potrivit spuselor sale, Polonia se află pe locul 19 în topul investitorilor, de aceea investitorii români trebuie să găsească acele oportunităţi şi potenţialul prin care amprenta investiţiilor în România să devină mai consistentă.

„Deşi cu toţii suntem afectaţi de ceea ce înseamnă inflaţie, criza economică, criza lanţurilor de aprovizionare, sunt totuşi posibilităţi ca, aşa cum a reuşit anul trecut, şi de aici înainte să menţinem acest echilibru în sectorul economic şi să facem în aşa fel încât să dobândim creştere economică, aşa cum am reuşit şi în 2022.

Sunt linii de finanţare din fonduri europene şi de la buget. Polonia a reuşit să treacă prin criza economică din 2008-2009 datorită unei foarte bune şi chibzuite proceduri de absorbţie a banilor europeni.

Eu consider că România şi-a învăţat lecţia şi în acest moment ţara noastră, dacă ne uităm la cifrele care vizează nivelul de absorbţie din cadrul financiar 2014-2020, am ajuns la 80%. Suntem pe final şi în decembrie anul acesta încheiem perioada N plus 3, şi aşa cum ne-am asumat la nivelul Guvernului există toate premisele să încheiem cu un nivel de absorbţie de peste 90%. Cel puţin 90%”, a adăugat premierul României.