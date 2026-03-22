Românii își doresc o schimbare radicală în relația cu instituțiile statului, preferând interacțiunile exclusiv online, fără deplasări la ghișeu.

Potrivit unui studiu realizat de AtlasIntel pentru Edge Institute, peste 82% dintre respondenți consideră că principalul avantaj al digitalizării este posibilitatea de a rezolva problemele cu statul online, fără cozi și fără drumuri inutile.

De asemenea, tot mai mulți români își doresc să aibă documentele în format digital, direct pe telefon, și să nu mai fie nevoiți să transporte acte între instituții.

Aproape 78,5% dintre români consideră că digitalizarea este un lucru bun sau foarte bun, ceea ce arată un sprijin puternic pentru transformarea digitală.

Cu toate acestea, percepția asupra nivelului actual de digitalizare rămâne critică: peste 83% spun că România este doar „puțin digitalizată” sau „parțial digitalizată”.

În același timp, ritmul în care statul implementează aceste schimbări este considerat insuficient.

Ritmul digitalizării, considerat prea lent

Una dintre cele mai clare concluzii ale studiului este legată de viteza transformării digitale.

Nu mai puțin de 86,6% dintre respondenți consideră că digitalizarea administrației publice avansează lent sau foarte lent, ceea ce indică un decalaj major între așteptările populației și realitatea din teren.

Românii folosesc deja servicii digitale ale statului

Chiar dacă sistemul este perceput ca insuficient dezvoltat, utilizarea serviciilor digitale este deja larg răspândită.

60,2% au plătit online taxe sau impozite

49,6% au făcut programări online pentru documente sau transport

32,6% au folosit programări online în spitale

aproape 30% au obținut documente de la instituții prin mijloace digitale

În plus, 70,9% dintre utilizatori se declară mulțumiți de experiența online, semn că acolo unde există soluții digitale funcționale, acestea sunt apreciate.

Prioritățile: documente digitale și servicii medicale online

Românii indică foarte clar ce ar trebui digitalizat cu prioritate.

Pe primul loc se află o aplicație unică în care să fie integrate toate documentele personale, urmată de programările online la spitale și accesul la dosarul medical.

De asemenea, cetățenii își doresc obținerea online a actelor și acces digital la rețete sau trimiteri medicale.

Temeri legate de datele personale și inteligența artificială

Deși sprijină digitalizarea, românii sunt preocupați de riscurile asociate.

Peste jumătate dintre respondenți se tem de accesul neautorizat la datele personale, iar alții indică riscuri precum dependența de tehnologie sau dificultatea de a diferenția informațiile reale de cele generate de inteligența artificială.

Digitalizarea, văzută ca parte a unei reforme mai ample

Studiul arată că digitalizarea este percepută în contextul unei nemulțumiri generale față de funcționarea statului.

74,8% dintre români indică corupția drept principala problemă

53,8% consideră că țara merge într-o direcție greșită

71,1% spun că sunt necesare schimbări majore

În acest context, digitalizarea nu este doar o chestiune tehnologică, ci este văzută ca o soluție pentru eficiență, transparență și modernizarea administrației.