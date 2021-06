Nelu Tătaru îl susține pe Florin Cîțu: Am încredere că poate fi omul soluțiilor

Nelu Tătaru notează că liderii adevărați se nasc atunci când există competiție și luptă directă. El susține că alegerile pe care le facem trebuie să fie bazate pe fapte și acțiuni concrete, motiv pentru care a ales să îl susțină pe prim ministrul Florin Cîțu în cursa pentru șefia partidului din care face parte.

”Încă de când am ales să fiu medic și să trec prin toate etapele profesionale, am simțit că adevărații lideri se nasc atunci când există competiție și luptă directă.

Prin voturi de încredere, bazate pe fapte și acțiuni concrete, proiecte de viitor și o atitudine corectă se câștigă respectul, dar mai ales legitimitatea politică.

Alegerile pe care le facem trebuie să fie corecte și să se îndrepte către cei care știu ce fac, dar mai ales către cei care pot livra rezultate reale.

Am încredere că Florin Cîţu poate fi omul soluțiilor.”, spune Tătaru.