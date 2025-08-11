Fostul premier Florin Cîțu a transmis că protejarea proprietății private trebuie să fie o prioritate reală și nu doar o formulare frumoasă în Constituție. În postarea sa, acesta a subliniat că „proprietatea privată nu se negociază, trebuie apărată și păstrată”.

Potrivit lui, deși Constituția României garantează acest drept, formulările din articolul 44 introduc numeroase condiții. Termeni precum „în condițiile legii” sau „potrivit legii” lasă loc de interpretări care pot slăbi protecția juridică.

Cîțu a atras atenția că, în practică, Parlamentul are posibilitatea să modifice definiția proprietății, modul de folosire, condițiile în care poate fi luată și chiar valoarea despăgubirilor. El a avertizat că aceste modificări pot fi dictate de interese politice de moment.

„Proprietatea privată nu se negociază, trebuie apărată și păstrată. În Constituția României scrie negru pe alb că „dreptul de proprietate privată este garantat și ocrotit”. Sună frumos. Dar dacă citești cu atenție articolul 44, aproape fiecare alineat adaugă o condiție: „în condițiile legii”, „potrivit legii”, „stabilită de lege”. Tradus în practică: Parlamentul poate oricând să redefinească ce înseamnă proprietate, cum o poți folosi, când ți-o poate lua și ce despăgubiri primești. Cu suficientă imaginație legislativă, dreptul „garantat” devine o promisiune maleabilă, modelată după interesele politice de moment”, spune Cîțu.

În opinia lui Cîțu, un drept real nu ar trebui să depindă de bunăvoința politicienilor. Acesta a menționat că, într-o economie liberă, protecția proprietății private trebuie să fie inviolabilă nu doar în teorie, ci și în practică.

El a criticat existența unor „portițe” legislative care permit exproprieri mascate prin taxe excesive, reglementări abuzive sau plafonări care reduc valoarea bunului. Acestea, susține fostul premier, subminează încrederea cetățenilor și afectează libertatea economică.

Cîțu a explicat că protecția reală a proprietății depinde de trei elemente majore: calitatea legilor, independența instanțelor și a Curții Constituționale, dar și presiunea publică exercitată asupra decidenților politici.

„Un drept real nu stă la mila politicienilor. Într-o economie liberă, proprietatea privată trebuie să fie inviolabilă — nu doar pe hârtie, ci și în practică. Fără portițe care permit exproprieri mascate prin taxe sufocante, reglementări abuzive sau plafonări care îți golesc valoarea bunului”, mai scrie el.

Fostul premier a detaliat și o serie de măsuri pe care le consideră necesare pentru întărirea garanțiilor constituționale. Prima dintre acestea vizează modificarea Constituției astfel încât dreptul de proprietate să fie intangibil, iar legea să reglementeze doar procedura, nu substanța acestuia.

O altă propunere se referă la exproprieri, care ar trebui permise doar pentru utilitate publică majoră, confirmată de Curtea Constituțională. În plus, despăgubirile ar trebui acordate integral și în avans, la valoarea de piață a bunului.

Cîțu a mai adăugat că orice restrângere a folosinței sau a valorii unui bun trebuie considerată expropriere indirectă și compensată integral.

„Protecția reală depinde de trei factori:

1. Calitatea legilor – texte clare, fără portițe politice.

2. Independența instanțelor și a Curții Constituționale – capabile să taie abuzurile rapid.

3. Presiunea publică – suficient de puternică pentru a descuraja orice experiment legislativ care golește de conținut acest drept fundamental”, mai scrie fostul premier.

Potrivit lui Cîțu, fără aceste schimbări, România riscă să rămână cu o „garanție frumoasă ca text, dar cu mecanisme de protecție fragile”. Acestea pot fi ușor forțate atunci când interesul politic o cere, ceea ce ar afecta grav libertatea economică.

„Fără proprietate privată solidă, nu există libertate economică. Și fără libertate economică, România nu are cum să devină o țară prosperă”, a subliniat fostul premier.

El consideră că o protecție reală și clară a proprietății private este esențială pentru dezvoltarea țării și pentru asigurarea stabilității economice pe termen lung.