Președintele rus, Vladimir Putin, a reiterat că Rusia este pregătită să ocupe integral regiunea ucraineană Donbas – din care Moscova controlează în prezent aproximativ 90% – în cazul în care Kievul nu acceptă cedarea acesteia într-un eventual acord de pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei rămâne consecventă: problema teritorială, parte din așa-numita „Formula Anchorage”, este de importanță fundamentală pentru Moscova. „Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susține că a fost convenit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska din august 2025, conform unei surse apropiate Kremlinului, citată de TASS.

Potrivit surselor, presupusul acord discutat la Abu Dhabi ar prevedea ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul întregului Donbas și să înghețe liniile frontului în alte zone estice și sudice, ca precondiție pentru un eventual acord de pace. Kievul a reafirmat că nu va ceda teritoriile pe care Moscova nu le-a cucerit militar.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat discuțiile cu Ucraina drept „constructive”. Negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA au avut loc sâmbătă la Abu Dhabi și s-au încheiat după trei ore. O nouă rundă va avea loc pe 1 februarie, în aceeași locație.

Kremlinul a anunțat că discuțiile trilaterale privind soluționarea conflictului din Ucraina, mediate de SUA, vor continua săptămâna viitoare la Abu Dhabi, fără a fi stabilită o dată exactă. Primele două runde de negocieri s-au desfășurat pe 23 și 24 ianuarie, Rusia și Ucraina raportând contacte „constructive”. Întâlnirile au vizat în principal problemele de securitate și condițiile pentru un posibil acord de pace.