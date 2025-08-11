Vitalie Cojocari, jurnalist la Euronews, a publicat pe pagina sa de Facebook o analiză bazată pe informații din surse internaționale despre un episod diplomatic controversat. Potrivit acestuia, relatările din Wall Street Journal dezvăluie modul neclar în care emisarul american Steve Witkoff și administrația Trump au comunicat cu Rusia și aliații europeni în legătură cu Ucraina. În centrul discuției se află întâlnirea dintre Witkoff și Vladimir Putin la Kremlin și mesajele contradictorii transmise ulterior.

Vitalie Cojocari spune că primele detalii despre acest episod provin dintr-un articol al Wall Street Journal. Conform relatării, „la câteva ore după întâlnirea lui Witkoff cu Putin la Kremlin, Trump a inițiat un apel cu liderii europeni și cu Zelenski”.

În cadrul convorbirii, președintele american ar fi afirmat că Rusia este dispusă să se retragă din regiunile Zaporojie și Herson, în schimbul controlului complet asupra Donețkului.

A doua zi, însă, Steve Witkoff le-a spus asistenților liderilor europeni altceva. Potrivit jurnalistului, emisarul a explicat că înțelegerea cu Putin ar fi vizat retragerea trupelor și înghețarea frontului. Europenii, neștiind ce să mai creadă, au cerut o a treia discuție.

În cadrul noii convorbiri, Steve Witkoff a venit cu o versiune diferită. El a precizat că singura propunere reală a Kremlinului era retragerea unilaterală a Ucrainei din Donețk. În schimb, Rusia ar fi încetat focul și bombardamentele, dar fără să își retragă trupele din alte zone.

„Adică, Putin vrea tot Donețkul pentru a pune pe pauză războiul”, a explicat Cojocari.

Odată clarificată această poziție, atât Kievul, cât și statele europene au respins ferm ideea. Zelenski a transmis explicit refuzul.

Analiza jurnalistului subliniază că această succesiune de declarații contradictorii explică întârzierea reacției europene.

În tot acest timp, nimeni nu înțelegea exact ce discuții avusese Witkoff cu Putin. „Cei din urmă nu înțelegeau ce anume a vorbit Witkoff cu Putin”, a notat Cojocari.

Apropo de context, The Economist a publicat o privire în culisele administrației Trump, evidențiind două direcții opuse de abordare.

Witkoff ar promova ideea unei „mari înțelegeri” cu Rusia, chiar și prin recunoașterea unor pretenții teritoriale. În schimb, grupul condus de Kellogg ar pune accent pe strategia militară și pe sancțiuni.

Vitalie Cojocari reamintește că nu este prima dată când Witkoff este implicat într-o „negociere” neobișnuită cu Rusia. Presa occidentală a scris că acesta ar fi avut discuții directe cu Vladimir Putin folosind doar traducătorul părții ruse.

Specialiștii în relații internaționale consideră că această practică este riscantă.

„E un dezavantaj real pentru oricine discută cu Putin. Ai nevoie de oamenii tăi la întâlnire, altfel poți fi manipulat”, spun experții citați.

Toată această situație complicată are loc cu puțin timp înaintea unei noi întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin. Întâlnirea este programată pe 15 august, în Alaska. Potrivit lui Cojocari, rămâne de văzut ce propuneri vor ajunge efectiv pe masa negocierilor.