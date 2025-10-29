O întrevedere importantă între conducerea Autorității Vamale Române și reprezentanții Serviciului Vamal al Republicii Moldova a avut loc miercuri, 29 octombrie 2025, la Biroul Vamal de Frontieră Galați-Giurgiulești.

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale în ceea ce privește fluidizarea traficului transfrontalier și securizarea suplimentară a frontierei comune, în contextul implementării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), un instrument european esențial pentru monitorizarea și simplificarea procedurilor vamale.

Reprezentanții celor două părți au discutat extinderea controlului coordonat către alte puncte de trecere a frontierei, precum PTF Leușeni-Albița rutier, PTF Giurgiulești-Galați, PTF Cantemir-Fălciu pe sensul de intrare în România, precum și PTF Lipcani-Rădăuți, acesta din urmă doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Autoritățile au analizat măsuri prin care fluxurile de mărfuri și pasageri să fie gestionate mai eficient, reducând timpii de traversare și sporind siguranța transporturilor.

Totodată, au fost avansate propuneri legate de intensificarea acțiunilor comune de combatere a traficului ilicit de mărfuri, precum și organizarea unei operațiuni antifraudă la nivel regional.

O componentă importantă a cooperării o reprezintă și instruirea comună, derulată prin platforma regională de consolidare a capacităților România-Moldova-Ucraina.

Potrivit lui Alexandru Bogdan Bălan, președintele Autorității Vamale Române, implementarea NCTS în punctul vamal Giurgiulești reprezintă o dovadă a eficienței colaborării bilaterale și un progres semnificativ în drumul parcurs de țară vecină către Uniunea Europeană.

„Implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit in Vama de la Giurgiulești arată eficiența colaborării dintre Autoritatea Vamală Română și Serviciul Vamal al Republicii Moldova și reprezintă încă un pas important pe drumul integrării europene a Republicii Moldova”, a transmis Alexandru Bogdan Bălan.

La rândul său, directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, a transmis că frontiera comună trebuie privită ca un spațiu de cooperare, modernizare și apropiere de standardele UE pentru cetățeni și mediul de afaceri.

„Frontiera comună dintre Republica Moldova și România nu este o linie de separare, ci un spațiu de cooperare. Prin eforturi comune modernizăm procesele vamale, simplificăm procedurile și aducem standardele europene mai aproape de cetățeni și mediul de afaceri”, a precizat șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Întâlnirea de astăzi a reflectat angajamentul ferm al celor două părți de a dezvolta, pe baze sustenabile și moderne, o cooperare vamală solidă, în spiritul bunei vecinătăți și al parteneriatului european, au mai transmis reprezentanții Autorității Vamale Române.