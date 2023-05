În cadrul unei reuniuni virtuale a Comisiei NATO-Ucraina, NATO și Ucraina au purtat o discuție privind cerințele și strategiile de reconstrucție ale fostei republici sovietice, în timp ce aceasta continuă să se apere împotriva invaziei rusești în curs.

Iulia Sviridenko, prim-vicepremierul Ucrainei, și Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, au fost vorbitorii la reuniune. Alianța a emis o declarație în care se precizează că participanții au deliberat cu privire la „nevoile și planurile de reconstrucție ale Ucrainei” în această fază critică a luptei țării împotriva unei „invazii rusești la scară largă”, în perspectiva summitului liderilor NATO de la Vilnius, programat pentru 11-12 iulie.

Aliații NATO au acordat sprijin considerabil Ucrainei

În comunicatul de presă se menționează că, în cadrul reuniunii virtuale, Mircea Geoană a subliniat „sprijinul substanțial acordat de aliații NATO Ucrainei, atât prin mijloace bilaterale, cât și multilaterale”. El a subliniat dedicația organizației transatlantice de a sprijini Kievul „atât timp cât va fi nevoie”.

De asemenea, în documentul Alianței se mai arată că Mircea Geoană a subliniat implicarea activă a NATO în asistarea Ucrainei în tranziția de la echipamentele și doctrinele din epoca sovietică la standardele NATO. Mai mult, el a subliniat eforturile de a spori interoperabilitatea cu NATO și de a oferi sprijin Ucrainei în abordarea impactului fizic și social al războiului.

„În cadrul Pachetului cuprinzător de asistenţă convenit la summitul de la Madrid de anul trecut, NATO este deja activă în domenii precum reabilitarea psihologică şi reforma sistemului de achiziţii în domeniul apărării, precum şi în proiecte de deminare umanitară”, a precizat organizaţia transatlantică.

Secretarul general adjunct a menționat că reuniunea de joi va ajuta NATO să își alinieze în continuare sprijinul practic la cerințele specifice ale Ucrainei.

Comisia Europeană plătește o nouă asistență macrofinanciară de 1,5 miliarde de euro pentru Ucraina

În cadrul pachetului de asistență macrofinanciară (AMF)+ în valoare de până la 18 miliarde de euro, Comisia Europeană a efectuat o plată suplimentară de 1,5 miliarde de euro către Ucraina. Acest sprijin financiar are ca scop să permită Ucrainei să continue să își îndeplinească obligațiile de plată a salariilor și pensiilor, menținând în același timp servicii publice esențiale, precum spitale, școli și locuințe pentru persoanele strămutate.

În plus, va ajuta Ucraina să mențină stabilitatea macroeconomică și să reconstruiască infrastructura vitală care a fost distrusă de acțiunile agresive ale Rusiei. Aceasta include infrastructura energetică, sistemele de apă, rețelele de transport, drumurile și podurile.

„De la începutul acestui an, am plătit 7,5 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Această finanțare contribuie în mod semnificativ la acoperirea nevoilor financiare imediate ale Ucrainei. Și vor veni și mai multe”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.