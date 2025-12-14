Aproape 6 din 10 angajați din România simt că depun eforturi care rămân nerecunoscute de colegi și manageri, potrivit unui sondaj realizat de Genesis Property în octombrie 2025, la nivel național. Concret, peste 58% dintre respondenți afirmă că desfășoară frecvent „muncă invizibilă”, o realitate care poate duce la demotivare și la o distanțare tot mai mare față de echipă și conducere .

În același timp, aproape 80% dintre angajați spun că prezența la birou și interacțiunile directe cu colegii contribuie, în diferite grade, la o mai bună vizibilitate a muncii lor și la o apreciere mai clară din partea managerilor.

Biroul este perceput ca un element de echilibru și organizare: peste 36% dintre respondenți afirmă că munca de la birou îi ajută să separe mai bine viața personală de cea profesională, iar peste 35% spun că astfel reușesc să rămână conectați la ce se întâmplă în organizație și să țină pasul cu schimbările din activitatea zilnică.

Pe de altă parte, lucrul de la distanță vine cu provocări suplimentare. Peste 28% dintre angajați declară că, atunci când lucrează remote, nu mai reușesc să delimiteze clar viața personală de cea profesională. De asemenea, 26% spun că ajung să facă mai multă muncă invizibilă decât atunci când sunt la birou și să lucreze frecvent peste program din cauza acestor sarcini nerecunoscute.

Reprezentanții Genesis Property subliniază importanța dimensiunii umane a muncii la birou, dincolo de obiective și termene-limită.

„Prezența la birou nu mai este doar despre a bifa taskuri, ci despre a fi văzut, auzit și a face parte dintr-o comunitate vie. Acolo unde munca capătă chip, iar oamenii se recunosc unii pe alții dincolo de ecrane și deadline-uri”, a declarat Elena Panait.

Aceasta a adăugat că, într-un context în care tot mai mulți angajați se simt invizibili, interacțiunile simple pot avea un impact major:

„Într-un moment în care tot mai mulți angajați au senzația că dispar în propriul rol, gesturile mici – un „mulțumesc”, o întrebare sinceră, o conversație de două minute – devin ancore care țin echipele împreună”.

Lucrul de la birou este asociat și cu beneficii operaționale clare. Peste 39% dintre respondenți spun că au acces mai bun la informații și oportunități informale, precum discuții sau decizii ad-hoc, iar peste 38% apreciază feedback-ul mai rapid. Mai mult de un sfert dintre angajați consideră că biroul facilitează construirea unei relații mai apropiate cu managerii .

Pentru peste 54% dintre participanți, principalul avantaj al muncii de la birou este comunicarea mai clară și mai rapidă cu colegii și superiorii, în timp ce aproape 28% remarcă o colaborare mai eficientă și un progres mai vizibil în proiecte.

Facilitățile oferite de spațiile de lucru contează tot mai mult pentru starea de bine a angajaților. Aproape 47% dintre respondenți spun că spațiile de relaxare sunt cele mai apreciate, urmate de programele de training și cursurile profesionale (27,3%) și de zonele verzi și spațiile dedicate plimbărilor (25,2%) .

În acest context, YUNITY Park, campusul de birouri dezvoltat de Genesis Property, este conceput ca un spațiu adaptat noilor așteptări ale angajaților, integrând zone verzi ample, spații de relaxare și facilități dedicate stării de bine. Proiectul se află în prezent în a treia etapă de dezvoltare, susținută de o investiție totală de 50 de milioane de euro.

Sondajul a fost realizat în octombrie 2025, prin platforma iVox, pe un eșantion de 1.025 utilizatori de internet din România. Aproape 47% dintre respondenți sunt femei, iar peste 53% au un venit net lunar de cel puțin 5.000 de lei.