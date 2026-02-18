Actul normativ publicat de Ministerul Energiei introduce măsuri temporare aplicabile în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Noua schemă intră în vigoare după expirarea actualei plafonări, stabilită până la 31 martie 2026.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă, a explicat că nu mai este vorba despre o plafonare clasică, cu preț maxim fix. Potrivit acestuia, mecanismul este similar unei reglementări de preț, cu limitări și reguli clare, aplicabile timp de un an.

El a arătat că scopul este prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale și protejarea populației, în contextul volatilității pieței și al riscurilor geopolitice.

„Această schemă nu mai este o plafonare clasică cu preț maxim fix, ci un mecanism similar cu o reglementare a prețului, cu limitări și reguli clare, aplicabil timp de un an. Scopul este prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale și protejarea populației, în contextul volatilității pieței și al riscurilor geopolitice”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Printre motivele invocate pentru adoptarea noii scheme se află încetarea actualei plafonări la 31 martie 2026, riscul unor scumpiri dacă piața revine integral la mecanismul concurențial, volatilitatea piețelor angro și contextul geopolitic instabil. De asemenea, este invocată necesitatea constituirii stocurilor pentru iarna 2026–2027 și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Pentru perioada menționată, prețul final de facturare pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică pentru populație va include mai multe componente.

Acesta va fi format din costul gazelor cumpărate de furnizor, o componentă fixă de furnizare de 15 lei/MWh, tarifele reglementate de transport, distribuție și înmagazinare, precum și TVA și accize.

Pentru consumatorii casnici care nu sunt în regim de ultimă instanță, se va aplica cel mai mic preț dintre cel contractual și cel rezultat din formula reglementată. Pentru cei preluați de furnizorii de ultimă instanță se aplică prețul calculat conform formulei din ordonanță.

Formula include costul mediu ponderat al gazelor, fie la preț reglementat, fie la preț concurențial dacă gazul reglementat nu este suficient. Sunt incluse și costuri suplimentare, precum rezervarea capacității în Sistemul Național de Transport, costurile de înmagazinare și transport aferent stocării.

Se adaugă costul dezechilibrelor, limitat la maximum 10% din valoarea gazelor, precum și un mecanism lunar de ajustare pentru regularizarea diferențelor dintre estimări și consumul realizat.

În acest fel, se creează o formulă transparentă de calcul al costului real al gazelor, spune Chisăliță.

Dumitru Chisăliță a explicat că, dacă în iarna 2026–2027 situația va fi similară cu cea din ianuarie 2026, când consumurile au fost mai mari cu aproximativ 8% și prețurile SPOT s-au dublat față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, facturile ar putea crește.

Potrivit acestuia, pentru consumatorii casnici, prețurile pot urca cu până la 8% față de nivelurile prezentate în calculele actuale. Pentru consumatorii non-casnici conectați la rețelele operatorilor, creșterile ar putea ajunge până la 15%.

„În lunile de iarnă 2026/2027 dacă considerăm o situație similară cu cea din ianuarie 2026, adică consumuri mai mari lunare cu cca 8% și creșteri de preț pentru gazele achiziționate SPOT până la dublu față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, prețurile pentru consumatorii casnici pot să crească cu până la 8% față de cele prezentate în tabel. De asemenea prețurile pentru consumatorii non casnici conectați în rețelele operatorilor din tabelul de mai sus pot să crească cu până la 15%”, a adăugat expertul în energie Dumitru Chisăliță.

În paralel, proiectul prevede că producătorii de gaze naturale care desfășoară activități de extracție onshore și offshore vor avea obligația să livreze gaze la prețul de 110 lei/MWh către furnizori și producătorii de energie termică, pentru cantitățile destinate populației.

Livrările vor fi prioritizate pentru constituirea stocurilor necesare iernii 2026–2027, pentru consumul curent al clienților casnici și pentru producerea energiei termice în centralele destinate populației.

În prezent, clienții casnici beneficiază de un tarif plafonat la 0,31 lei/kWh, măsură valabilă până la finalul lunii martie 2026. Noul mecanism va înlocui această schemă pentru un interval de un an.