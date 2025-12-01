Istoricul Lavinia Betea a adus lămuriri tranșante în legătură cu una dintre cele mai persistente legende ale perioadei comuniste: presupusele tentative de asasinare a lui Nicolae Ceaușescu.

Invitată în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat pe 29 noiembrie, aceasta a afirmat că, în urma cercetărilor sale, nu există niciun document sau mărturie credibilă care să confirme existența vreunui plan real de atentat împotriva fostului lider comunist.

Lavinia Betea a explicat că de-a lungul anilor au circulat diverse povești, inclusiv unele legate de gruparea MISA, despre presupuse încercări de a-l elimina pe Ceaușescu prin practici bizare de „concentrare colectivă”.

Însă toate aceste afirmații au rămas simple zvonuri, fără dovezi verificabile. De asemenea, a amintit și așa-numita „conspirație a lui Ioniță”, subiect care a fost mult discutat în epocă, dar care, în urma investigațiilor sale – inclusiv a unor discuții directe cu Virgil Măgureanu – nu a putut fi clarificat în termeni concreți privind intențiile sau metodele reale ale celor implicați.

„Nu știu niciun Rovențu. N-a existat nici un plan. Se vorbește și de cei de la MISA, că la un moment dat plănuiau să se adune vreo 300 de inși care să se concentreze, că se poate prin puterea concentrației nu știu cât să ucizi pe cineva. Nu pot documenta nici o singură tentativă de asasinat. S-a vorbit despre acea conspirație a lui Ioniță. Eu am încercat cât am putut să aflu mai multe de la Virgil Măgureanu în interviu cu el, ce voiau ei să facă de fapt, în ce consta acea conspirație, ce metode…”, spune aceasta.

În privința măsurilor de securitate din jurul lui Ceaușescu, istoricul a oferit și detalii mai puțin cunoscute. La exercițiile de protecție se folosea uneori un „dublu” – colonelul Burlan – ales pentru asemănarea fizică cu președintele. Acesta era urcat în mașina oficială în timpul simulărilor, dar nu a susținut vreodată că ar fi fost implicat într-o situație reală de atentat.

Totodată, Lavinia Betea a evocat atmosfera artificială a marilor manifestații populare, atât de des prezentate triumfal în propagandă. A relatat că, în ultimele vizite oficiale, Ceaușescu apărea frecvent însoțit de câinii săi de pază, detaliu care nu era surprins de camerele de televiziune, dar care producea un puternic sentiment de tensionare în rândul celor prezenți.

Imaginea contrastantă dintre liderul înconjurat de pază strictă și lozincile scandate de mulțime – „Stima noastră și mândria, Ceaușescu, România” – ilustra bine ruptura dintre realitatea din teren și tabloul idealizat difuzat public.

Lavinia Betea subliniază că miturile legate de atentatele asupra lui Nicolae Ceaușescu s-au perpetuat mai mult din fascinație pentru mister decât din fapte dovedite, lipsind până astăzi orice dovadă solidă care să le confirme.