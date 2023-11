Ministrul Energiei și-a prezentat, joi, raportul de mandat pentru perioada iunie-noiembrie.

În acest context, el a oferit informații despre relansarea proiectului Tarniţa-Lăpuşteşti. Sebastian Burduja a anunțat că proiectul privind centrala hidroelectrică de la Tarniţa-Lăpuşteşti a fost relansat. În plus, prin demersurile ministerului său, a fost accelerat programul civil nuclear românesc.

Tot el a amintit și finalizarea procesului de listare a Hidroelectrica. Despre aceasta el a precizat că a fost „cea mai de succes listare din lume în acest moment”.

În plus, ministrul a promis că rezultatele au bătaie lungă. Ele nu se vor vedea la următoarele alegeri, ci sunt „pentru următoarele generaţii”,.

Ministrul susține că obiceiul de a prezenta bilanțul la fiecare șase luni ține de transparență și responsabilitate. El a anunțat că este o chestiune „de respect faţă de dumneavoastră şi, până la urmă, un lucru de bun simţ”.

„Am păstrat preţurile la energie electrică şi gaze plafonate pentru toţi românii; Am asigurat stocurile necesare pentru sezonul rece; Am accelerat investiţiile din fonduri europene, semnând contracte pentru proiecte în valoare de aproape 10 miliarde de euro; Am relansat proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti;

Am accelerat programul civil nuclear românesc; Am finalizat în timp record programul Electric Up 1 şi ne pregătim de Electric Up 2; Am repornit investiţia în centrala pe gaz de la Iernut; Am finalizat cu succes listarea Hidroelectrica, cea mai de succes listare din lume în acest moment;

Am salvat Complexul Energetic Valea Jiului; Am finalizat prima variantă a PNIESC şi am lansat Consiliul Onorific, în pregătirea Strategiei Naţionale Energetice”, a adăugat el.