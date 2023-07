Listarea Hidroelectrica, un proiect al României

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat că listarea Hidroelectrica la BVB reprezintă un vis pentru foarte mulţi români, de peste zece ani. El a precizat că nu este proiectul unei persoane anume, ci este un proiect al României și a făcut apel către toţi românii să investească în piaţa de capital, în Bursa de Valori Bucureşti şi în Hidroelectrica.

„Cu siguranţă sunt aici oameni care au merite mult mai mari decât mine în acest vis care se împlineşte astăzi. Listarea Hidroelectrica este un vis pentru foarte mulţi români, de peste zece ani. Nu este proiectul unei persoane, nu este un proiect de infrastructură fizică, nu putem scrie pe el „început de Virgil Popescu” şi terminat de Sebastian Burduja, la nivel de miniştri, cum au făcut alţii, la nivelul infrastructurii fizice, este un proiect al României”, a declarat Sebastian Burduja, miercuri, la evenimentul prilejuit de listarea la Bursă a companiei Hidroelectrica.

El a afirmat că Hidroelectrica este o companie cu un portofoliu de peste 200 de obiective.

„Celebrăm perla sectorului energetic românesc, compania Hidroelectrica, de sub autoritatea tutelară a Ministerului Energiei. Este o companie care astăzi are o capitalizare de aproape 10 miliarde de euro, una dintre cele mai importante companii din Europa şi ne mândrim cu asta. Este o companie cu un portofoliu de peste 200 de obiective, hidrocentrale, staţii de pompare şi cu planuri foarte ambiţioase de viitor, tot în sectorul energiei verzi, de la parcuri fotovoltaice până la offshore, onshore wind şi multe alte lucruri despre care am discutat deja cu conducerea companiei şi sunt convins că urmare a acestui eveniment va fi mult mai uşor să le punem în practică”, a explicat Burduja.

O celebrare a pieței de capital

El a amintit că este vorba şi despre o celebrare a unei pieţe de capital puternice, fără de care „o economie liberă nu poate exista”.

„În al doilea rând, o celebrare a pieţei de capital. O economie de piaţă, o economie liberă nu poate exista fără o piaţă de capital puternică. Şi iată că România îşi asumă, poate mai târziu decât ne-am fi dorit, rolul vital pe care piaţa de capital şi Bursa de Valori Bucureşti îl au pentru dezvoltarea economică. (…) Discutăm astăzi de peste 140.000 de investitori pe Bursa de Valori Bucureşti. În 2019, cifra era de 40- 50.000, deci este o triplare a numărului de investitori pe Bursa de Valori Bucureşti. Interesul investitorilor de tip retail s-a manifestat şi în listarea Hidroelectrica şi noi am insistat foarte mult ca tranşa pentru investitorii de tip retail să fie 20 la sută din ceea ce s-a listat”, a afirmat ministrul Energiei.

Sebastian Burduja a făcut un apel către români să investească în Bursa de Valori Bucureşti şi în Hidroelectrica.

„Fac un apel către toţi românii să investească în piaţa de capital, în Bursa de Valori Bucureşti şi în Hidroelectrica.Am făcut un exerciţiu foarte simplu. Am luat ca referinţă anul 1998. Şi am spus că dacă un român ar fi investit 100 de lei în indicele BET, deci o investiţie sigură, 100 de lei lunar, din 1998 până astăzi ar fi avut undeva la 292.000 – 300.000 de lei ca urmare a acelei investiţii. Dacă ar fi pus acei bani într-un cont bancar, cu tot respectul pentru toţi prietenii din bănci care sunt astăzi aici şi le mulţumim, ar fi avut undeva la 70.000 de lei. Dacă i-ar fi ţinut la saltea sau în podul casei, ar fi avut undeva la 30.000 de lei”, a mai afirmat ministrul Energiei.

Listarea Hidroelectrica, o muncă în echipă

De asemenea, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a afirmat că statul român şi-a dorit foarte mult ca listarea Hidroelectrica să aibă loc doar pe Bursa de la Bucureşti. El a precizat că în acest mod arătăm întregi lumi că Bursa de Valori Bucureşti este una solidă, care demonstrează că are capacitatea să absoarbă din ce în ce mai mult capital.

„Mă bucur împreună cu dumneavoastră de succesul listării Hidroelectrica, pentru că din 2020 a fost o muncă grea, nu a fost o muncă uşoară, a fost o muncă în echipă, a fost o muncă în echipă cu conducerea Hidroelectricii, cu Fondul Proprietatea, un parteneriat, aş putea spune, între Guvern, partenerii privaţi, Banca Naţională, ASF, pentru că nu trebuie să uităm, ne-am dorit şi România şi statul român şi-a dorit foarte mult ca această listare să aibă loc doar pe Bursa de la Bucureşti şi am reuşit împreună şi îi felicit pe toţi cei care au avut această încredere că Bursa de Valori Bucureşti poate absorbi întregul pachet de acţiuni care astăzi s-a listat cu succes la Bucureşti. Este o fericire pentru noi toţi, pentru piaţa de capital din România să arătăm întregii lumi că Bursa de Valori Bucureşti este o bursă solidă, este o bursă care demonstrează că are capacitatea să absoarbă din ce în ce mai mult capital în România, la Bucureşti”, a declarat Virgil Popescu, miercuri, la evenimentul de listare a companiei Hidroelectrica la Bursă.

Virgil Popescu a precizat că Hidroelectrica şi-a modernizat activitatea şi în curând nu vor mai exista discuţii că nu au venit facturile de la această companie.

„Hidroelectrica este perla coroanei, aşa mi-a plăcut să-i spun tot timpul. Este o companie verde şi trebuie să rămână o companie verde. Este o companie care a intrat cu succes pe piaţa de retail într-un moment în care am trecut printr-o criză energetică, a protejat populaţia, a înţeles acest lucru, a înţeles acest lucru, că poate face şi profit, poate proteja şi populaţia prin preţuri accesibile ale energiei electrice. Pas cu pas şi-a modernizat activitatea, şi-a pus la punct sistemul informatic şi sunt convins că în perioadă foarte scurtă nu vom mai avea discuţii despre faptul că nu ne-au venit facturile la energie electrică de la Hidroelectrica. Şi apropo, în sfârşit, domnule director, mi-au venit şi mie facturile şi mi-au venit toate odată, într-un ritm mare. Adică da, se poate, da, Hidroelectrica poate şi a demonstrat că este o companie de succes”, a mai declarat fostul ministru al Energiei.