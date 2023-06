Rareș Bogdan a precizat că PNL a decis, în forurile de conducere, ca cei şase lideri ai formaţiunii politice să nu facă parte din actualul Executiv.

”Am arătat că nu mă dau în lături, că sunt dispus să fac acest pas. Partidul Naţional Liberal, în forurile de conducere, a decis ca niciunul din cei şase din conducerea centrală a partidului, respectiv cei patru prim-vicepreşedinţi, eu, domnul Motreanu, domnul Dumitrescu, domnul Flutur, respectiv secretarul general, domnul Bode, şi preşedintele partidului, nu trebuie să facă parte din Executivul Ciolacu. Nu că nu am avea noi strategia, nu că am dori să sabotăm, nu că am dorit să introducem eşaloanele doi-trei în Guvern. (…) Noi am venit cu specialişti.

Atunci ce să spunem că PSD nu a retras anumiţi, cu excepţia domnului Daea, care nu mai era adaptat la vremurile actuale, adică dorea să facă el agricultură, dar dorea să o facă agricultură de anii ’90, fără bani europeni sau cu bani europeni mai puţini. Nu se poate. Agricultura din România are nevoie de bani europeni, atât de fondurile de subvenţia în agricultură, cât şi de fondurile de investiţii în agricultură, cele 7 miliarde. Atunci, ce să spunem că PSD nu a schimbat miniştri care, să spunem, nu au performat atât de mult ca alţi miniştri? Nu ne-am uitat la asta, nu am venit să spunem că venim cu eşalonul doi-trei”, a declarat Rareş Bogdan.

PNL nu va ataca Guvernul Ciolacu

”Noi nu stăm în afară şi să torpilăm Guvernul pentru că nu-i în favoarea noastră. La noi nu veţi vedea politica pe care a dus-o PSD cu Nicolae Ciucă sau cu Virgil Popescu, sau cu Bode pe subiectul Schengen, sau cu Bogdan Aurescu sau cu alţi miniştri de-ai noştri. Nu, la noi. Noi n-o să venim din afară şi să arătăm cu degetul şi să torpilăm un Executiv din care facem parte. A, putem aduce anumite corecţii, putem discuta în şedinţele de coaliţie, putem sugera. Dar niciun caz nu veţi vedea politici asumate de PNL de demonizare a unui ministru, cum a fost cazul PSD pe subiectul Virgil Popescu”, a subliniat Rareş Bogdan.

PNL a greşit când a cedat PSD Ministerul Transporturilor

Liberalul susține că PNL a greşit când a cedat PSD Ministerul Transporturilor și speră că, până la urmă, lucrurile se vor îndrepta odată cu numirea lui Mircea Abrudean în funcţia de secretar general al Guvernului.

”PNL a greşit puţin în negociere şi de la început am spus că e o greşeală, din păcate, am fost o voce nu singulară, dar insuficient de puternică pe cedarea Ministerului Transporturilor. Protocolul, nu în sine Ministerul Transporturilor şi nu contează ministerul, consider că ceea ce semnezi la un moment dat trebuie să respecţi. E o dovadă că îţi respecţi alegătorii şi că îţi respecţi partenerul. Faptul că noi am fost puşi în situaţia în care să renegociem acest protocol şi să căutăm compensări, compensaţii pentru pierderea Ministerului Transporturilor a fost un pas greşit nu doar pentru Partidul Naţional Liberal, care a părut mai puţin puternic, ci pentru întreaga coaliţie. Că a părut o chestie de neîncredere”, a afirmat Rareş Bogdan.

”Acum, faptul că domnul Abrudean nu este încă numit sau numirea domniei sale întârzie, pentru că până la urmă sper ca totuşi lucrurile să intre în făgaş normal şi lucrurile să se rezolve, iarăşi e o chestiune care e menită să sădească puţină neîncredere. Şi nu cred că, în momentul ăsta, Guvernul, coaliţia, partidele au nevoie de neîncredere. Există suficientă lipsă de încredere a populaţiei în politicieni. Există suficientă frustrare, supărare, radicalizare a populaţiei cu privire la clasa politică, din cauza multor neajunsuri şi din cauza lucrurilor care au fost promise şi încă n-au fost făcute cu toate şi, de asemenea, faptului că clasa politică, guvernanţii n-au ştiut să vorbească şi să prezinte realizările reale ca fiind chestiuni pe care cetăţeanul să le cunoască. Şi atunci, cumva, suntem într-un moment foarte complicat. Partidele antisistem, cresc prind aripi, iar partidele main stream de tip PNL-PSD sunt în momentul ăsta într-un colţ, cu spatele într-un zid”, a adăugat Rareş Bogdan.