Ce a spus Mugur Isărescu

“Chiar în această sală, în noiembrie 1995, a reînceput activitatea la Bursa de Valori din Bucureşti. Noi suntem onoraţi să găzduim evenimentul prilejuit de listarea la Bursă a companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică, principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional. Cea mai mare listare la Bursă chiar în această sală. Listarea la Bursă, cea mai mare din istoria Bursei de Valori din Bucureşti, reprezintă, spunem noi, un efort de echipă pe parcursul mai multor ani. Impactul activităţii companiei este mult mai mare, fiind reflectat zilnic în lanţul de furnizori şi clienţi, în vieţile beneficiarilor persoane fizice. Mixul de producţie de energie din surse 100% regenerabile şi integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive şi valoare atât companiei listate, cât şi economiei româneşti şi societăţii româneşti în general”, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Bursa de Valori Bucureşti îşi dă examenul de maturitate

El a precizat că, la 28 de ani de la reînfiinţare, Bursa de Valori Bucureşti îşi dă examenul de maturitate.

“În urmă cu mai mult de aproape 30 de ani, pornind de la zero, companiile româneşti listate în prezent la Bursa de Valori din Bucureşti au acum o capitalizare cumulată de aproximativ 42 de miliarde de euro, o cifră prin sine impresionantă. Creşterea poate fi mai puţin rapidă de când am fi dorit noi, noi, cei care am participat atunci, în 95, la inaugurarea Bursei, am fi vrut să ne dezvoltăm mai repede, să mergem mai repede. Această creştere însă a fost continuă şi a marcat o consolidare treptată. Banca Naţională a României, ca prim partener al Bursei de Valori şi găzduitor al Bursei de Valori, pune mare preţ nu numai pe dezvoltarea rapidă, dar pe o abordare chibzuită, sustenabilă, pe termen lung. Astăzi, la 28 de ani de la reînfiinţare, având în vedere această dezvoltare sustenabilă, dar şi aceasta listare record pentru zona noastră, eu spun următoarele lucruri: Bursa de Valori din Bucureşti îşi dă astăzi examenul de maturitate”, a explicat guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Fără speculații

Mugur Isărescu a mai declarat că Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii.

“Ancorarea finanţării la nivelul României pe doi piloni, cel bancar şi cel al pieţei financiare bursiere cred eu că nu poate aduce decât avantaje atât pe termen scurt, cât şi pe mediu şi lung. Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii, dar ca un loc de finanţare pe termen lung, solid al întreprinderilor”, a mai transmis guvernatorul BNR