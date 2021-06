Claudiu Năsui susține că ideea de ”zero taxe pe salariul minim” va reduce inegalitățile teritoriale. El a amintit faptul că o mulțime de români au plecat în diaspora pentru astfel de diferențe de salarizare.

Astfel, în cazul în care salariul minim nu va mai fi taxat, vor exista diferențe semnificative între salariile din România și alte state. El a adăugat că această idee este implmentată deja cu succes în mai multe țări din Vestul Europei și prevede eliminarea taxelor și impozitelor pentru un salariu minim.

Potrivit ministrului, măsura va avea un impact pozitiv în special în domeniul agriculturii, dar și în domeniul Horeca.

“Pentru reducerea inegalităţilor teritoriale eu am o idee pe care o promovez, Zero taxe pe salariu minim. Cei mai mulţi care au plecat în diaspora, au plecat pentru diferenţele de salarizare, salariul fiind un argument foarte puternic pentru mulţi. Dacă aplicăm taxarea minimă sau zero pe echivalentul salariului minim reducem diferenţa dintre noi şi alte state.

Este o idee care se implementează deja cu succes în diferite variante în mai multe locuri în lume şi, în general, în vestul Europei. Pe scurt, înseamnă să scutim de la orice formă de bir, de taxe, de impozit, de contribuţie echivalentul unui salariu minim. Această măsură ar avea impact pozitiv foarte mare în sectoare precum agricultura şi Horeca”, a spus Năsui.

Un sprijin pentru agricultură, turism și HoReCa

Mirabela Miron, preşedintele OFA UGIR a oferit și ea o serie de declarații în acest sens. Aceasta susține că își dorește un dialog activ cu Ministerul Economiei pentru veni în sprijinul iniţiativelor antreprenoriale prin expertiza membrilor OFA, organizaţia fiind structurată pe domenii de interes şi având în componenţa sa specialişti în domenii precum fonduri europene, agricultură, turism şi HoReCa, ocuparea forţei de muncă, incluziune, educaţie etc.

Totodată, organizaţia a subliniat necesitatea unor platforme de comunicare pentru promovarea programelor şi proiectelor naţionale şi europene pentru IMM-uri, precum şi reducerea birocraţiei, astfel încât microîntreprinderile şi tinerii antreprenori să aibă mai multe şanse ca afacerile lor să reuşească.

Reprezentanţii OFA au mai subliniat în același timp necesitatea introducerii unor instrumente financiare care să vină în sprijinul persoanelor care vor să înceapă o afacere, mai ales în mediul rural, aducând în discuţie situaţia persoanelor care s-au întors din diaspora care, pe baza experienţei acumulate, încearcă să îşi construiască o afacere în ţară.