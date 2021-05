Ministrul Economiei, Claudiu Năsui a vorbit despre încotro merge economia României în următoarea perioadă și despre șansele ca țara noastră să aibă un mediu antreprenorial relativ sănătos, dar și despre accesarea fondurilor europene și reducerea birocrației.

“Aș spune că de multe ori răul pe care ți-l face externul, ți-l face altul, este mai mic decât cel pe care ți-l faci singur. Noi am avut ghinionul mare de a intra în pandemie cu niște deficite uriașe, cu niște cheltuieli care explodau de la an la an, de peste 50 de miliarde de lei. Și evident că Guvernul anterior a trebuit să facă față și la problemele preexistente, plus la cele care s-au adăugat. Și este important de înțeles că noi nu am intrat în această criză cu același bagaj cu care au intrat alte țări. Unele erau pe excedent, aveau de unde să înceapă deficitul și să ajute economia în felul acesta”, a declarat Claudiu Năsui.

Ministrul Economiei spune că România are multe reforme structurale neîncepute. El adaugă că România a împrumutat în trecut unele sume de bani pentru a face cheltuieli care nu erau neapărat necesare, dar atrage atenția că această problemă nu caracterizează neapărat România, ci este prezentă și în multe alte țări.

“Faptul că unii români aleg să muncească în străinătate e o tragedie națională”

Ministrul Claudiu Năsui mai atrage atenția că faptul că unii români preferă să meargă în străinătate să muncească reprezintă „o tragedie națională, o problemă imensă”.

Există și cazuri în care românii nu vor să muncească nici în România. Avem o rată de inactivitate foarte mare în România. Avem o problemă la nivelul impozitării muncii. Noi penalizăm excesiv munca. Faptul că remunerăm nemunca e una, dar mai ales pedepsim munca. Noi avem cele mai mari impozite pe salariile mici din toată Europa”, mai spune Claudiu Năsui.

El susține în continuare impozitarea salariilor doar peste nivelul salariului minim, de 2.300 de lei și spune că a candidat cu această propunere, pe care a prezentat-o de-a lungul campaniei electorale.

„Este o idee care este adoptată deja de multe alte state europene. Primii bani, 2.300 de lei, că atât e salariul minim acum, să nu fie impozitat sau taxat. Toate taxele și contribuțiile încep să fie calculate de la nivelul acela în sus pentru toată lumea. Asta înseamnă că nu mai creștem salariul minim cu 100 de lei. Atenție, când creștem salariul minim cu 100 de lei, înseamnă că îi creștem salariul unui deputat cu 900 de lei. Pentru că toate salariile din administrația publică sunt în funcție de salariul minim”, a declarat, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, la Gândul Live.

Acesta a adăugat că, din punctul său de vedere, sărăcia este cea mai mare problemă economică pe termen lung a României.

Acest impozit propus de Năsui, inclus în programul de guvernare, ar urma să fie introdus ca proiect pilot într-un sector care încă nu a fost ales. Ministrul spune că ar trebui să fie ales un sector cu evaziune fiscală mare, pentru că evaziunea fiscală apare acolo unde povara fiscală este mare.