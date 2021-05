Cazurile noi de COVID-19 au scăzut puternic în ultima perioadă, iar marţi, 11 mai, toate judeţele României, dar şi Capitala, erau în scenariul verde, adică cu mai puţin de 1,5 cazuri la mia de locuitori.

Cu toate acestea, starea de alertă a fost prelungită în România cu încă o lună de zile. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), spune că, în ciuda veştilor bune, „încă nu este o stare de normalitate” în România. În plus, în lipsa stării de alertă, autorităţile nu ar putea impune noi restricţii, dacă va fi cazul.

„Starea de alertă nu s-a ridicat, pentru că noi ca să aplicăm măsurile și incidențele, în situația în care încă nu putem să spunem că situația este sub control… „ridicăm starea de alertă și tot”… Noi acum aplicăm niște măsuri într-o stare de alertă, nu suntem într-o stare de normalitate.

În secunda ridicării stării de alertă, înseamnă că suntem într-o stare de normalitate. În starea de normalitate nu mai poți aplica anumite măsuri care le aplici sub starea de alertă, sau starea de urgență.

Noi, sub starea de urgență am aplicat unele măsuri mai dure, a fost aproape un lockdown atunci, în perioada respectivă, dar care a durat puțin. După care în starea de alertă am aplicat măsuri care limitează anumite activități, anumite drepturi, permise prin Legea 55, dar care se iau totuși în timpul unei stări de anomalie, deci nu este o stare de normalitate”, a declarat, marţi, Raed Arafat, invitat la Digi24.