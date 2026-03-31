Ministerul Finanțelor a transmis că persoanele juridice române care aplică sau intenționează să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2026 trebuie să respecte o condiție clară legată de depunerea situațiilor financiare.

Pentru anul fiscal 2026, această condiție este considerată îndeplinită dacă situațiile financiare anuale sunt depuse până cel târziu la data de 31 martie 2026 inclusiv. Instituția arată că firmele pot opta pentru acest regim de impozitare începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de Codul Fiscal.

În același timp, autoritățile subliniază că această cerință nu introduce o obligație nouă pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025.

Ministerul explică faptul că termenul de 31 martie 2026 are în vedere, în practică, situațiile financiare nedepuse pentru anul 2024 sau pentru anii anteriori acestuia.

Prin urmare, firmele care și-au depus deja situațiile financiare pentru acești ani nu sunt afectate de această condiție.

Pentru situațiile financiare aferente anului 2025, rămân valabile termenele obișnuite prevăzute de legislația contabilă. Astfel, termenul este 30 aprilie 2026 pentru anumite categorii de entități și 31 mai 2026 pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990. Dacă aceste date sunt zile nelucrătoare, raportarea se face în prima zi lucrătoare următoare.

Ministerul Finanțelor reamintește că aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este opțională, însă firmele trebuie să respecte cumulativ toate condițiile legale.

Pentru anul 2026, o microîntreprindere trebuie să îndeplinească mai multe criterii la data de 31 decembrie a anului precedent. Printre acestea se numără plafonul de venituri de maximum 100.000 de euro, calculat împreună cu veniturile întreprinderilor legate, existența a cel puțin unui salariat, precum și faptul că firma nu se află în dizolvare sau lichidare.

De asemenea, capitalul social trebuie să fie deținut de persoane altele decât statul sau autoritățile locale, iar asociații care dețin peste 25% din firmă trebuie să desemneze o singură societate care aplică acest regim.

O altă condiție esențială este depunerea la timp a situațiilor financiare anuale, dacă există această obligație potrivit legii.

Autoritățile amintesc că prin OUG nr. 8/2026 au fost adoptate mai multe măsuri pentru susținerea microîntreprinderilor.

Astfel, veniturile din transferul mijloacelor fixe și al terenurilor nu mai sunt incluse în plafonul de 100.000 de euro, plafonul fiind calculat doar pe baza veniturilor care intră în cifra de afaceri.

În plus, firmele pot reveni la regimul de microîntreprindere într-un nou an calendaristic dacă îndeplinesc din nou condițiile legale, indiferent de situațiile anterioare.

Pentru microîntreprinderile nou-înființate, termenul pentru angajarea unui salariat a fost extins de la 30 la 90 de zile de la înregistrare.

Totodată, veniturile reprezentând bonificațiile acordate de organul fiscal au fost excluse din baza impozabilă, iar firmele care respectă condițiile legale pot beneficia de o bonificație de 3%.

Prin aceste precizări, Ministerul Finanțelor arată că dorește să elimine interpretările neunitare privind aplicarea condițiilor pentru microîntreprinderi în anul 2026.

Clarificările sunt făcute în contextul prevederilor din Codul Fiscal, care stabilesc că verificarea condiției privind depunerea situațiilor financiare se face la 31 decembrie 2025, dar este considerată îndeplinită dacă acestea sunt depuse până la 31 martie 2026.

Astfel, autoritățile încearcă să asigure o aplicare coerentă a regulilor fiscale pentru toate firmele care utilizează acest regim de impozitare.