Arieratele mai vechi de 90 de zile au scăzut cu 3,85%, de la 207,9 milioane de lei la 199,9 milioane de lei. În schimb, cele de peste 120 de zile au crescut cu 10,3%, ajungând de la 286,3 milioane de lei în ianuarie 2026 la 315,8 milioane de lei în februarie 2026. Totodată, arieratele mai mari de 360 de zile au urcat cu 3,4%, de la 211,9 milioane de lei la 219,1 milioane de lei.

În ceea ce privește bugetele locale, arieratele au crescut cu 4,44%, de la 644,3 milioane de lei în ianuarie 2026 la 672,9 milioane de lei în februarie 2026.

Pe categorii, arieratele de peste 90 de zile au scăzut cu 4,58%, până la 168,9 milioane de lei, în timp ce cele de peste 120 de zile au crescut cu 11,21%, ajungând la 292,6 milioane de lei. De asemenea, arieratele mai vechi de 360 de zile au înregistrat un avans de 3,47%, până la 211,4 milioane de lei.

La categoria „Buget de stat și autonome”, nivelul arieratelor a rămas neschimbat față de luna anterioară, menținându-se la 61,8 milioane de lei. Din această sumă, 30,9 milioane de lei reprezintă arierate de peste 90 de zile, 23,2 milioane de lei sunt întârzieri de peste 120 de zile, iar 7,7 milioane de lei depășesc 360 de zile.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Bugetului de Stat și a Bugetului Asigurărilor Sociale pentru 2026, acestea au intrat oficial în vigoare, iar acum urmează „etapa esențială: execuția responsabilă”. El a subliniat că, într-un context internațional tot mai complicat, marcat de volatilitatea piețelor, tensiuni geopolitice și presiuni asupra costurilor de finanțare, prudența și menținerea echilibrului bugetar sunt absolut necesare.

”Bugetul de Stat pentru anul 2026 şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă. Într-un context internaţional tot mai complicat, în care evoluţiile globale pot fluctua, prudenţa este obligatorie. Volatilitatea pieţelor, tensiunile geopolitice şi presiunile asupra costurilor de finanţare ne obligă să fim ponderaţi şi să păstrăm echilibrul bugetar”, a afirmat Alexandru Nazare, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a explicat că publicarea bugetului în Monitorul Oficial asigură predictibilitate pentru instituții, autorități locale și mediul de afaceri, garantând continuitatea proiectelor, plata obligațiilor sociale și funcționarea stabilă a statului.