Din această sumă, peste 500 milioane euro au fost efectiv virate în conturile beneficiarilor, acoperind 666.058 de fermieri. Plata subvențiilor în termenul stabilit reprezintă o prioritate pentru minister, contribuind la asigurarea stabilității financiare a fermierilor români.

Fondurile autorizate asigură resurse pentru continuarea lucrărilor agricole, realizarea de investiții și menținerea competitivității sectorului agroalimentar românesc, potrivit informațiilor transmise de MADR.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăţi regulare aferente anului de cerere 2025, pentru 777.670 de fermieri”, a informat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Procesul de autorizare și efectuare a plăților continuă conform calendarului stabilit, pentru ca sprijinul financiar să ajungă cât mai rapid la toți fermierii eligibili.

„Plata la timp a subvenţiilor este o prioritate pentru noi şi o garanţie de stabilitate pentru fermierii români. Prin aceste sume consistente, asigurăm resursele necesare pentru continuarea lucrărilor agricole, pentru investiţii şi pentru menţinerea competitivităţii sectorului agroalimentar românesc”, a declarat ministrul Florin Barbu.

România a înregistrat un record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură, cu peste patru miliarde de euro deja livrate de Comisia Europeană. Până la finalul lunii ianuarie, țara va mai încasa peste un miliard de euro, ceea ce ridică totalul fondurilor europene pentru anul 2025 la peste cinci miliarde de euro.

„Mulţumesc tuturor colegilor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, APIA şi AFIR pentru implicare în gestionarea fondurilor europene şi direcţionarea acestora către dezvoltarea fermelor româneşti şi creşterea producţiei fermierilor noştri. În conturile României a fost deja virată suma de 4.075.862.964 euro de către Comisia Europeană, iar până la finalul acestei luni vom mai încasa suma de 1.006.710.849 euro”, a scris Florin Barbu pe Facebook.

Aceste fonduri sunt gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

„Vom continua să dezvoltăm fermele româneşti, industria alimentară şi satele României folosind integral toate sursele de finanţare disponibile”, a conchis ministrul.

