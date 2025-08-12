Poliția Locală va fi printre instituțiile cele mai afectate de reforma anunțată de ministrul Cseke Attila. Potrivit declarațiilor oficiale, măsurile vizează eliminarea a peste 40.000 de posturi la nivelul administrației publice locale.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică și la nivel central, acolo sunt tăieri și la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniștrilor, a secretarilor de stat și așa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos și într-adevăr este de peste 6.000 de posturi”, a precizat Cseke Attila.

Măsurile nu se limitează doar la funcțiile de la vârf, ci vor afecta întregul aparat administrativ. Reducerile vor fi aplicate uniform, însă intensitatea acestora va depinde de gradul de ocupare al organigramelor locale.

Poliția Locală va pierde peste 4.000 de posturi, conform datelor furnizate de ministru.

„Pe partea de Poliție Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie”, a confirmat Cseke Attila.

În plus, aplicarea procentului general de reducere de 20% va duce la desființarea a peste 30.000 de locuri de muncă în aparatul administrativ local.

„Cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administrația locală și impactul financiar a acestei părți, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat oficialul, luni seară, la Antena 3.

Acest val de restructurări va afecta direct organizarea și eficiența autorităților locale, obligând primăriile să își reorganizeze personalul.

Efectele reducerilor nu vor fi resimțite uniform în toate unitățile administrativ-teritoriale. Ministrul a explicat că instituțiile cu organigrame neocupate integral vor fi mai puțin afectate.

„Aici vor fi mai puțin loviți sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcții și organigrama instituției neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajați din aparatul bugetar vor trebui să plece”, a explicat Cseke Attila.

Această abordare diferențiată urmărește adaptarea reformei la realitățile fiecărei administrații locale, însă va implica și mutări de personal sau concedieri.

Necesitatea reducerii masive de posturi a fost justificată prin situația economică dificilă. Ministrul a subliniat că statul nu va putea susține financiar administrațiile locale la nivelul dorit în perioada următoare.

Ministrul a precizat că măsurile sunt necesare pentru a crește veniturile autorităților locale într-o perioadă dificilă, subliniind că statul nu va putea susține financiar primăriile la nivelul dorit. El a menționat că administrațiile trebuie să își recupereze datoriile și să își eficientizeze structurile.

„De ce facem acest lucru? Pentru că pe de-o parte trebuie să cresc veniturile autorităţilor locale, ştiind că suntem într-un an greu şi probabil şi anul viitor va fi un an greu. Adică statul nu va avea posibilitatea de a susţine la un nivel financiar pe care şi-l doresc, altfel, primăriile în activitatea lor”, a adăugat Cseke Attila.

Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a administrației publice și de creștere a veniturilor colectate la nivel local.

Ministrul a arătat că reforma nu se rezumă la concedieri, ci include și pârghii prin care autoritățile locale își pot crește veniturile proprii.

„Şi atunci, pe de-o parte trebuie să creez pârghiile prin care ele îşi încasează veniturile de la cei datornici, despre care am vorbit, şi a doua măsură este de eficientiza structura autorităţilor locale. Aici vor fi mai puţin loviţi sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcţii şi organigrama instituţiei neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajaţi din aparatul bugetar vor trebui să plece”, a mai spus Cseke Attila.

Astfel, administrațiile vor fi nevoite să combine restructurarea personalului cu măsuri de recuperare a datoriilor și de îmbunătățire a managementului financiar.