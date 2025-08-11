Potrivit explicațiilor oferite de ministrul Cseke Attila, Guvernul dorește ca acest proces de descentralizare să fie demarat rapid și să genereze rezultate atât calitative, cât și cantitative.

În ceea ce privește sectorul jocurilor de noroc, autoritățile locale vor avea un rol decisiv în organizarea și autorizarea acestor activități. Primarii care nu doresc să permită desfășurarea lor vor putea refuza acordarea autorizațiilor.

Măsura prevede o perioadă de tranziție de șase luni, timp în care operatorii care dețin în prezent licențe conform legislației actuale vor fi obligați să solicite noile autorizații direct de la primării. În situația în care autoritatea locală refuză acordarea acestora, la expirarea termenului, activitatea respectivă va fi desființată.

„Pachetul pe administrație are trei mari componente, iar unul dintre ele este partea pe descentralizare. Guvernul vrea această descentralizare să fie urgent pornită, cu rezultate calitative și cantitative. Pe partea de descentralizare a jocurilor de noroc, despre care s-a mai vorbit, autoritățile vor avea o componență hotărâtoare în ceea ce privește organizarea și autorizarea jocurilor de noroc”, a declarat Cseke Attila la Antena 3.

Această schimbare urmărește să ofere administrațiilor locale un control mai mare asupra activităților economice cu impact social, precum jocurile de noroc, și să adapteze reglementările la nevoile și prioritățile fiecărei comunități.

„Dacă un primar nu dorește să nu autorizeze o asemenea activitate, va avea această posibilitate. Dacă acest lucru nu se întâmplă pentru că autoritatea nu este de acord, atunci la finalul celor șase luni, această activitate va fi desființată”, a conchis acesta.

De asemenea, reforma administrației locale propusă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prevede reducerea a peste 40.000 de posturi, măsura având un impact financiar anual estimat la 2,2 miliarde de lei.

Potrivit ministrului Cseke Attila, tăierile de personal vor viza atât structurile centrale, cât și cele locale, incluzând posturi din cabinetele demnitarilor, Poliția Locală și alte instituții publice.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo sunt tăieri şi la cabinetul prim-ministrului, al vicepremierilor, miniştrilor, secretarilor de stat şi aşa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos şi într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar al acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a mai spus ministrul.

La nivel central, vor fi eliminate peste 6.000 de posturi din cabinetele prim-ministrului, vicepremierilor, miniștrilor și secretarilor de stat. Poliția Locală va pierde peste 4.000 de posturi, iar aplicarea reducerii generale de 20% la nivelul administrației locale va duce la desființarea a peste 30.000 de poziții. În total, restructurarea va însemna eliminarea a peste 40.000 de locuri de muncă în administrația publică.

Măsura este justificată de necesitatea creșterii veniturilor autorităților locale într-un context economic dificil, în care statul nu poate susține financiar primăriile la nivelul dorit.

Planul guvernului include, pe lângă reducerea de personal, crearea unor mecanisme prin care autoritățile locale să își recupereze mai eficient creanțele de la contribuabili.