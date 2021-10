Mihai Gâdea a prezentat la Antena 3 cu un document al INSP care contrazice declarațiile Ioanei Mihăilă, propunerea USR pentru ministerul Sănătăţii, la audierile din comisiile de specialitate.

Ioana Mihăilă a declarat că pe 8 septembrie incidența din România era sub 1 la mie, iar numărul cazurilor de la ATI era sub 400. Totodată, ea a mai declara că a primit în perioada verii 4 avertizări de la INSP, conform cărora România ar avea nevoie de aproximativ 450 de paturi la ATI, atunci când atinge numărul maxim de cazuri.

”Pe 8 septembrie, rata de incidenţă la nivel naţional era sub 1 la mie. Tot atunci, numărul de cazuri la ATI era sub 400. Atunci lucrurile se puteau schimba, iar depăşirea sistemului sanitar putea fi evitată. Pe parcursul verii am primit 4 avertizări din partea INSP, dar la ultimele am trimis o adresă tocmai solicitându-le să recalculeze riscurile, deoarece estimau că România ar avea nevoie de aproximativ 450 de paturi ATI, atunci când se atinge numărul maxim de cazuri”, a mai precizat Ioana Mihăilă.

Mihai Gâdea are însă o altă variantă. Realizatorul tv a prezentat o serie de documente care confirmă miniciunile ministrului propus. Mai exact, se pare că Ioana Mihăilă a primit 4 avertizări de la INSP, dar și de la OMS și Comisia Europeană.

Totodată, acesta susține că, de fpat, în intervalul 1-14 septembrie, necesarul de paturi era de maximum 650, iar după 14 septembrie, 1.400 de paturi, deși ministrul propus spunea că este vorba doar de 450.

În acest context, Mihai Gâdea susține că ministrul propus ori nu înțelege, ori nu a citit documentele, ori a mințit în fața tuturor.

„Vă arăt cu documente, cu lucruri extrem de simple, uşor de demonstrat, cum a minţit această doamnă fost ministru care trebuia să pregătească valul 4. Vine şi spune că a primit acele avertizări de la INSP, 4 la număr. Pe lângă cele 4, a primit şi de la OMS, Comisia Europeană, etc. Dar se ia de cei de la INSP şi încearcă să lovească în specialiştii de acolo.

Ea a spus că cei de la INSP au avertizat-o, dar că i-au spus că ar fi nevoie de 450 de paturi ATI. Atenţie. Mihăilă minte cu sânge rece. Pentru intervalul 1-14 septembrie, necesarul era de maximum 650 de paturi. Doamna ori citeşte şi nu înţelege, ori nu a citit, ori minte. După 14 septembrie, INSP spune că e nevoie de 1400 de paturi”, a declarat Mihai Gâdea.

De câte paturi are acum nevoie România?

Totodată, Mihai Gâdea susține că Ioana Mihăilă nu va mai fi ministru, însă precizează că nu asta este marea problemă, ci documentul. Mai exact, faptul că în perioada în care era ministrul, aceasta a fost avertizată de INSP și nu s-a întâmplat nimic.

Mihai Gâdea se întreabă cum de a început o astfel de avalanșă de decese și de câte paturi ar avea nevoie în prezent România având în vedere situația actuală, dacă în luna septembrie era vorba despre 1.400 de paturi.

„E important să urmărim tot tabloul. Când o urmărim cum vorbeşte, ne gândim că poate a primit acele raportări de la INSP şi că aceştia au transmis că e nevoie de 450 de paturi. Lângă ea este şeful ei care, deşi avem România ca un cimitir, vine tot cu ea. Când ea vorbeşte, el se uită cu ochii în sală. Problema nu e că minte dna Mihăilă. Dânsa nu există, nu va exista, nu va mai fi ministru. Problema e cu oamenii care o folosesc pentru a nu face ceea ce trebuia să facă.

Priviţi cu atenţie la acest document. Ce scrie în partea de jos a acestei pagini? Este avertizarea de la INSP, da? Pe de o parte avem datele înregistrate pentru ultimul interval estimat, şi sunt perioadele şi ce s-a întâmplat, şi apoi avem estimare referitoare la necesarul de pregătire pentru perioada următoare. Ia în calcul menţinerea unei tendinţe ascendente. Sunt estimate cazurile pe două perioade, internările şi internările ATI. Ce scrie aici? Cum poţi fi aşa în ziua în care mor atâţia oameni? E greu, cu o avalanşă atât de mare de informaţii, să prezinţi lucrurile astea, dar minciuna asta trebuie prezentată. Ce scrie aici? 1400 de paturi! Pentru 15-30 septembrie. Gândiţi-vă, la data la care suntem noi azi, cu cât mai multe paturi aveam nevoie. Cum să minţi? La documentele astea aveau acces şi alţii!”, a mai punctat şi Mihai Gâdea.