Noi decizii în sprijinul economiei. Premierul Ilie Bolojan a transmis că, în ședința de Guvern de joi seară, a fost adoptată o ordonanță menită să simplifice procedurile pentru avizarea investițiilor, cu efect imediat de săptămâna viitoare.

Potrivit mesajului postat pe Facebook duminică, 15 martie, măsurile vor sprijini economia, vor reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare, având impact în trei domenii principale: avizele de mediu, investițiile mari și avizele de securitate la incendiu.

Documentația necesară va putea fi depusă electronic, iar termenele pentru obținerea aprobărilor vor fi considerabil reduse, subliniind astfel intenția Guvernului de a accelera ritmul investițiilor, explică Ilie Bolojan.

În ceea ce privește avizele de mediu, premierul a explicat că pentru construcția unei fabrici obținerea acestora dura anterior luni sau chiar ani, mai ales în cazul contestațiilor.

Noile prevederi permit scurtarea semnificativă a termenelor și transmiterea documentației online. Pentru investițiile mari, pragul de analiză a crescut de la 2 la 5 milioane de euro, iar procedurile prin Consiliul Concurenței nu mai sunt obligatorii, ceea ce accelerează avizarea proiectelor, afirmă Ilie Bolojan.

De asemenea, Comisia pentru examinarea investițiilor străine nu va mai întârzia aprobările.

Premierul a mai detaliat că proiectele cu risc scăzut nu vor mai necesita avize de securitate la incendiu, iar întârzierile instituțiilor vor fi compensate prin acorduri provizorii de 60 de zile.

Pentru proiectele repetitive, precum magazine sau hale depozit, va fi suficient un acord unic, standardizat la nivelul tuturor județelor, iar toate documentele vor fi procesate electronic, inclusiv în județele cu un volum mare de proiecte, pentru a uniformiza procedurile și a evita blocajele administrative, mai scrie Ilie Bolojan în mesajul său.