Premierul Ilie Bolojan anunță simplificarea procedurilor pentru investiții
Noi decizii în sprijinul economiei. Premierul Ilie Bolojan a transmis că, în ședința de Guvern de joi seară, a fost adoptată o ordonanță menită să simplifice procedurile pentru avizarea investițiilor, cu efect imediat de săptămâna viitoare.
Potrivit mesajului postat pe Facebook duminică, 15 martie, măsurile vor sprijini economia, vor reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare, având impact în trei domenii principale: avizele de mediu, investițiile mari și avizele de securitate la incendiu.
Documentația necesară va putea fi depusă electronic, iar termenele pentru obținerea aprobărilor vor fi considerabil reduse, subliniind astfel intenția Guvernului de a accelera ritmul investițiilor, explică Ilie Bolojan.
Se reduc termenele pentru avizele de mediu. Proiectele cu risc scăzut nu vor mai necesita avize de securitate la incendiu
În ceea ce privește avizele de mediu, premierul a explicat că pentru construcția unei fabrici obținerea acestora dura anterior luni sau chiar ani, mai ales în cazul contestațiilor.
Noile prevederi permit scurtarea semnificativă a termenelor și transmiterea documentației online. Pentru investițiile mari, pragul de analiză a crescut de la 2 la 5 milioane de euro, iar procedurile prin Consiliul Concurenței nu mai sunt obligatorii, ceea ce accelerează avizarea proiectelor, afirmă Ilie Bolojan.
De asemenea, Comisia pentru examinarea investițiilor străine nu va mai întârzia aprobările.
Premierul a mai detaliat că proiectele cu risc scăzut nu vor mai necesita avize de securitate la incendiu, iar întârzierile instituțiilor vor fi compensate prin acorduri provizorii de 60 de zile.
Pentru proiectele repetitive, precum magazine sau hale depozit, va fi suficient un acord unic, standardizat la nivelul tuturor județelor, iar toate documentele vor fi procesate electronic, inclusiv în județele cu un volum mare de proiecte, pentru a uniformiza procedurile și a evita blocajele administrative, mai scrie Ilie Bolojan în mesajul său.
Postarea integrală a șefului Guvernului: Măsuri cu impact în 3 domenii
„În ședința de Guvern de joi seară, am adoptat o ordonanță care simplifică procedurile pentru avizarea investițiilor. Vom sprijini astfel economia, se va reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare. De săptămâna viitoare ordonanța va intra în vigoare.
Măsurile au impact în 3 domenii:
🔹 Scurtarea termenelor în vederea obținerii avizelor de mediu pentru investiții
Pentru a construi o fabrică, de exemplu, obținerea avizului de mediu dura luni de zile, uneori ani, dacă se contesta proiectul. Prin noile prevederi, termenele se reduc substanțial și toată documentația se va depune electronic.
🔹 Mai puțină birocrație pentru investițiile mari
- pragul de analiză pentru investiții crește de la 2 la 5 milioane de euro. Mai puține proiecte vor trebui să ceară avizarea, ceea ce înseamnă proceduri mai rapide pentru cele care rămân;
- nu se mai solicită analiza suplimentară prin Consiliul Concurenței. Avizarea se simplifică și termenele se scurtează;
- documentele vor putea fi depuse digital.
Comisia pentru examinarea investițiilor străine nu va mai întârzia avizarea.
🔹 Reguli mai simple pentru avizele de securitate la incendiu
Pentru proiectele cu risc scăzut nu va mai fi nevoie de aviz, ceea ce va reduce semnificativ numărul de dosare. În plus, dacă instituțiile întârzie avizele, companiile vor putea primi acorduri provizorii de 60 de zile, astfel încât activitatea să nu fie blocată.
Întârzierea avizării va atrage sancțiuni pentru cei responsabili.
Pentru proiectele repetitive (magazine, supermarket tip, hale depozit) va fi suficient un acord unic.
Toate documentele se vor depune electronic. În felul acesta, vor putea fi procesate și în alte județe, dacă într-un județ sunt multe proiecte. Se vor standardiza procedurile în toate județele”, a scris premierul Ilie Bolojan, duminică, pe pagina sa de Facebook.
