Dacă cineva parchează astfel încât îți blochează accesul auto în curte sau la garaj, situația intră, de regulă, în zona de oprire sau staționare neregulamentară a Codului Rutier. În practică, autoritățile pot trata cazul ca o încălcare a regulilor de circulație, pentru că mașina este lăsată într-un loc care împiedică accesul din proprietate.

Important este că nu contează doar faptul că te enervează. Contează dacă, în mod real, nu poți intra sau ieși cu mașina. Dacă poarta este acces auto clar, iar automobilul o blochează, ai un motiv concret să ceri intervenția autorităților.

Regulile se leagă de Codul rutier (OUG 195/2002) și de regulamentul de aplicare (HG 1391/2006), care includ zona de oprire și staționare.

Prima variantă este cea simplă, dacă se poate. Încerci să identifici șoferul și să rezolvi rapid. Uneori e un vecin care a parcat „două minute” și chiar nu și-a dat seama.

Dacă nu ai cu cine discuta sau situația se repetă, poți apela la Poliția Locală, mai ales în orașele unde ei se ocupă frecvent de problemele de parcare. În funcție de cum este organizat fiecare oraș, poate interveni și Poliția Rutieră, mai ales când e clar că se încalcă regulile de oprire și staționare.

Ca să nu se transforme totul într-o discuție pe nervi, ajută să spui direct: adresa exactă, faptul că accesul auto este blocat și că nu poți intra sau ieși. Dacă ai o urgență reală, merită precizat.

În paralel, e util să faci câteva poze care arată mașina în dreptul porții, numărul de înmatriculare și contextul, ca să se vadă clar intrarea. E bine să ai o dovadă minimă, în caz că e nevoie.

Cea mai mare greșeală este să încerci să „faci dreptate” singur. Dacă îți vine să blochezi la rândul tău mașina, riști să transformi un incident într-un conflict direct. La fel, orice gest de genul zgârieturi, lovit oglinzi sau distrugeri poate duce la probleme serioase pentru tine, chiar dacă ai pornit de la o nedreptate.

Nu e recomandat nici să pui pe stradă obiecte ca să „ții locul liber” în fața porții. De cele mai multe ori, zona din fața porții este domeniu public, iar blocarea ei cu bidoane, scaune sau alte improvizații îți poate aduce o amendă.

Mulți proprietari pun pe poartă un afiș cu mesajul că parcarea este interzisă. În mod obișnuit, un astfel de mesaj poate avea rol informativ, dar nu funcționează ca un indicator rutier oficial. Cu alte cuvinte, nu devine interdicție legală doar pentru că este lipit pe poartă.

Totuși, chiar dacă acel afiș nu are valoare de semn rutier, blocarea accesului auto poate rămâne sancționabilă, pentru că regulile se aplică din legislația rutieră, nu datorită afișului pus de proprietar. Asta înseamnă că ai dreptul să ceri intervenția autorităților, dar nu e recomandat să tratezi zona din fața porții ca un loc privat rezervat.