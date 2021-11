Marius Budăi explică majorările propuse de PSD: Vor face să fie mai suportabile scumpirile pentru pensionari

Potrivit celor spuse de Marius Budăi, majorarea respectiv nu îi va „îmbogăți pe bunicii noștri”, ci doar vor face scumpirile mai suportabile pentru „pensionari”.

„Estimările sunt că inflația va trece de 10%. Așa că cei 11% majorare nu sunt scoși din joben și nu îi vor îmbogăți pe bunicii noștri, vor face doar să fie mai suportabile scumpirile pentru pensionari”, a declarat Marius Budăi.

PSD vrea și creșterea salariului minim la 2.550 de lei

Amintim că PSD mai vrea creșterea, de la 1 ianuarie 2022, a salariului minim la 2.550 de lei, precum și creșterea alocațiilor de stat de la 214 la 300 de lei pentru copiii între 2 și 18 ani și de la 427 lei la 600 lei, în cazul copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani. De asemenea, deputatul a adăugat că impactul bugetar pentru măsurile ce vizează pensiile, salariul minim și alocațiile este de aproximativ 10 miliarde de lei în 2022 iar banii pot fi găsiți.

„Noi avem principiul ca atunci când guvernezi, guvernezi nu pentru utilaje, mașini, roboti, ci guvernezi pentru oameni”.

Anterior, datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,9% în luna octombrie 2021, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, mărfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%.

De asemenea, deputatul PSD Marius Budăi a declarat după negocieri,că a fost o discuţie constructivă şi că s-a căzut de acord pe multe puncte de vedere, în ceea ce priveşte măsurile de ocupare şi protecţie socială.

„Am ajuns de acord pe principiul că trebuie mărite veniturile oamenilor, atât alocaţii, cât şi salariul minim şi pensiile”, a anunţat Budăi, precizând că urmează o discuţie a specialiştilor din finanţe şi o decizie pe partea politică, la final. Budăi a arătat că PSD a propus o indexare a pensiilor cu 11%, şi a justificat cu calculul pe inflaţie şi creşterile de preţuri.

Ce spune Florin Cîțu despre creșterea pensiilor?

La rândul său, Florin Cîțu a vorbit recent despre pensii și creșterea lor, punctând că liberalii ar vrea să se mărească pensiile, însă nu prin tăierea banilor pentru investiții.

„Sunt discuții despre pensii, despre salarii. Aici am spus da, noi suntem de acord, am crescut pensiile, am crescut salariile, alocațiile, într-o perioadă de criză majoră, când nimeni nu făcea așa ceva în Europa. O vom face și acum, în contextul traiectoriei deficitului pe care am anunțat-o deja.

Putem să punem o creștere de cheltuieli și vedem dacă se încadrează în deficitul de anul viitor. Dacă nu se încadrează, singura soluție este să luăm bani de la investiții. Noi nu suntem de acord să luăm bani de la investiții. Dar sunt de acord să creștem pensiile. Avem deja în programul de guvernare o creștere de 5% pentru anul viitor, trebuie să vedem dacă găsim resurse să mergem cu o creștere mai mare. Toate trebuie judecate în contextul acesta economic. Să ne asigurăm că toate vor putea fi plătite și pe viitor, nu doar să facem creșteri populiste”, a declarat Cîțu.