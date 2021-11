Sunt tensiuni maxime între PNL și PSD pe margiunea creșterii pensiilor. Florin Cîțu a precizat, după negocierile cu PSD, că liberalii vor să se mărească pensiile, însă nu cu prețul tăierii banilor pentru investiții. El a menționat că pensiile nu se măresc nici măcar cu rata inflației în următorul an.

„Sunt discuții despre pensii, despre salarii. Aici am spus da, noi suntem de acord, am crescut pensiile, am crescut salariile, alocațiile, într-o perioadă de criză majoră, când nimeni nu făcea așa ceva în Europa. O vom face și acum, în contextul traiectoriei deficitului pe care am anunțat-o deja.

Putem să punem o creștere de cheltuieli și vedem dacă se încadrează în deficitul de anul viitor. Dacă nu se încadrează, singura soluție este să luăm bani de la investiții. Noi nu suntem de acord să luăm bani de la investiții. Dar sunt de acord să creștem pensiile. Avem deja în programul de guvernare o creștere de 5% pentru anul viitor, trebuie să vedem dacă găsim resurse să mergem cu o creștere mai mare. Toate trebuie judecate în contextul acesta economic. Să ne asigurăm că toate vor putea fi plătite și pe viitor, nu doar să facem creșteri populiste”, a declarat Cîțu.

Mesajul lui Florin Cîțu după ce a respins o înțelegere PNL-PSD

Pe de altă parte, acesta a transmis românilor și un mesaj după ce a promis că PNL nu va cădea la vreo înțelegere cu PSD. USR este de vină că s-a ajuns aici, a transmis liderul PNL. Florin Cîțu a fost întrebat miercuri seară de un jurnalist ce le transmite românilor care au votat cu PNL și cărora liberalii le promiteau că nu vor bate niciodată palma cu PSD.

„Trebuie să ne uităm cum am ajuns astăzi aici. Din păcate, foștii parteneri, USR, au dat mâna cu PSD, n-au mai vrut să dea mâna cu noi. Suntem astăzi aici și trebuie să facem o guvernare pentru români. Iar ce le spunem celor care ne-au votat este că niciunul dintre principiile pentru care ne-au votat și niciuna dintre măsurile pentru care ne-au votat nu va fi diluată sau va dispărea în această guvernare.

Vom merge în această guvernare pentru a apăra în continuare proprietatea privată, antreprenorii, românii care își asumă riscuri și muncesc în România, cei care plătesc taxe, și îi vom asigura din nou că nu le vom crește taxele. Pentru asta suntem acolo. Dacă această guvernare înseamnă să fim alături de social-democrați, asta este, asta este în acest moment soluția pentru România. Dar, repet, îi asigur că nu vom abdica de la acele principii și măsuri pentru care am fost votați”, a spus Florin Cîțu.