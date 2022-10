Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost invitat sâmbătă în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, acolo unde a explicat că nu se ia în calcul o majorare a pensiilor mai mică de 10% începând de la 1 ianuarie 2023.

Marius Budăi, decizia zilei despre pensii! Anunț pentru 5 milioane de români privind majorarea pensiilor

Acesta a spus că nu îşi permite să se lanseze într-o licitaţie de procente” în legătură cu acest subiect. Întrebat ce părere are despre afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis, care susţine că „trebuie venit cu o creştere care compensează în bună măsură inflaţia care trece de 15%”, ministrul Muncii a transmis că nu își permite să comenteze declaraţiile domnului preşedinte, pentru că nu e frumos, dar se bucură că gândeşte ca PSD.

„Cel mai important de ştiut este faptul că se vor majora pensiile de 1 ianuarie. Partidul Social Democrat a propus o majorare de minimum 10%, ţinând cont de evoluţia cifrelor, o majorare care a fost pusă pe masa de dialog a coaliţiei cu toate cifrele. (…) Am motivat şi am lucrat la această motivare o perioadă, pentru a ne asigura că putem da această majorare şi nu vrem să picăm în panta în care să transformăm mai binele în duşmanul binelui. Cel puţin 10%, am spus. Avem şi calcule, avem şi impact bugetar, şi de unde luăm banii, avem tot; vrem să creăm o sprijinire echilibrată între a sprijini mediul de afaceri, şi dacă vorbim de Ministerul Muncii, în a-i sprijini pentru apărarea locurilor de muncă, într-o primă fază, pentru că sunt adeptul faptului că cea mai bună protecţie socială este existenţa unui loc de muncă, dar şi pentru a crea locuri de muncă”, a afirmat Marius Budăi, în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv, potrivit news.ro.

Situația pensionarilor a fost înțeleasă, spune Budăi

Acesta a mai transmis că înţelege situaţia pensionarilor, cunoscând necesităţile şi nevoile acestora, dar că, din respect pentru pensionari, nu „îşi permite să se lanseze într-o licitaţie de procente”, subliniind că se va discuta „despre orice majorare de peste 10%, nicidecum sub 10%”.

„Trebuie să fim extrem de oneşti cu cetăţenii, trebuie să le spunem că, dacă ar fi să ne luăm după rata inflaţiei, aşa cum spune legea, ar trebui să ne raportăm la rata inflaţiei din 2021 şi ar trebui o majorare de 5,1 – 5,2%. Nu vom face aşa ceva, conştientizăm, suntem extrem de bine legaţi la realitate, conştientizăm că ar trebui să dăm mai mult şi atunci am spus minim 10%. (…) Am făcut o propunere din partea PSD, motivată, aşteptăm orice propunere motivată pe masa de dialog a coaliţiei şi luăm decizia ca atare. Dar eu, Marius Budăi, sau vreun membru al PSD, sau preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, să ne lansăm în licitaţie de procente, este exclus aşa ceva”, a adăugat Budăi.

Ar suporta bugetul o majorare de 15%?

Întrebat dacă, din calculele pe care le are, bugetul ar suporta o majorare a pensiilor cu 15 procente, ministrul Muncii a reafirmat că PSD şi-a motivat pe cifre propunerea privind majorarea cu 10 la sută.

„Dacă avem alte cifre şi vin colegii noştri cu o propunere motivată, nu va fi PSD niciodată cel care se va opune”, a mai transmis ministrul Muncii.

De asemenea, întrebat ce părere are despre afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis, care este de părere că „trebuie venit cu o creştere care compensează în bună măsură inflaţia care trece de 15%”, ministrul Muncii răspunde că nu va cenzura ce spune un cetăţean al României, „indiferent dacă este preşedintele statului sau nu”.

„Acum, să cenzurăm noi ce poate să spună un cetăţean în România, indiferent dacă este preşedintele statului sau nu… Este cetăţean al României şi cu toţii avem dreptul la liberă exprimare. Nu o să îmi permit să comentez declaraţiile domnului preşedinte, pentru că nu e frumos, dar o să spun că mă bucur că gândeşte ca PSD”, a conchis Marius Budăi.