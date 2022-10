EXCLUSIV: Dezvăluirea momentului despre Klaus Iohannis. Un fost premier a spus tot: Ar trebui să se teamă (VIDEO)

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a avut o intervenție audio în cadrul podcastului „România lui Cristache„, de pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

Victor Ponta a vorbit despre Laura Codruța Kovesi, despre care spune că a fost om politic toată viața, referindu-se la faptul că fostul șef DNA a fost procuror în tinerețe.

„Dna. Kovesi a fost tot timpul om politic. Procuror a fost în tinerețe. Când a apărut la București, a fost un om politic, cu două caracteristici speciale: nu este talentată, nu îi place politica, și are o protecție pe care nu a avut-o niciun om politic din România, protecție din afară. Dna. Kovesi a plagiat puțin, nu ca noi ceilalți care am plagiat rău. A avut dosare, dar doar puțin, nu ca noi care am tras de ele șase ani”, spune fostul prim-ministru al României.

Laura Codruța Kovesi are o protecție de care nimeni nu poate trece

În cadrul aceluiași podcast, care poate fi vizualizat integral pe canalul de YouTube al EVZ Capital, Victor Ponta a mai spus că Laura Codruța Kovesi a avut, și încă are, o protecție din afara țării peste care nimeni nu poate trece.

„Kovesi s-a văzut cu politiceni, că d-aia m-am enervat atunci și am dat poza cu Dragnea, pentru că tot timpul a avut și are în continuare o protecție din afara țării atât de puternică încât nimeni nu trece de ea. Dacă cei care au protejat-o și o protejează vor decide să o trimită să facă ordine în colonia România, o să vină, că e disciplinată. După ce a făcut din România un poligon de încercare, acum este la Bruxelles să descopere corupția care există în Europa numai și numai la amărâții din est. Doar nu credeți că va găsi 100 de euro corupție în Franța, Germania sau Spania?”, spune Victor Ponta.

Klaus Iohannis are motive de panică

Nu în ultimul rând, fostul prim-ministru al României a fost întrebat dacă președintele Klaus Iohannis are de ce să se teamă după ce a fost nominalizat în cadrul interviului Laurei Codruța Kovesi, iar el a răspuns că da.

„Normal că ar trebui să se teamă. Asta i-am spus și eu în 2015, când mi-au făcut dosarul, și i-am zis: «Dl. Președinte, e o făcătură, și dacă vă bucurați acum, faceți un precedent». Mi-a zis: «Nu domne, nu am ce să fac». După 10 minute a ieșit la televizor și mi-a cerut demisia. Așa că acum, că i se întâmplă și lui… Băsescu nu credea că și lui o să i se întâmple? Toată lumea poate fi înlocuită”, a mai spus Victor Ponta în cadrul podcastului „România lui Cristache” de pe canalul de YouTube al EVZ Capital.