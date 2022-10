Ȋntâlnire la nivel înalt la nivel european!

Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit miercuri, 26 octombrie, cu Laura Codruța Kovesi, cea care deține acum funcția de procuror-șef european.

Liderii Parlamentului European și Parchetului European (EPPO) au discutat despre rolul EPPO în asigurarea respectării depline a sancţiunilor legate de invazia Rusiei.

După această întâlnire, Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a scris pe contul său de Twitter că a avut o întânire bună cu Laura Codruța Kovesi, subliniind că legislativul european sprijină Parchetul European în investigarea infracţiunilor financiare transfrontaliere.

„O întâlnire bună cu procurorul-şef european Laura Kovesi.

Parlamentul European sprijină pe deplin Parchetul European în investigarea infracţiunilor financiare transfrontaliere. Banii contribuabililor din UE trebuie să fie protejaţi.

S-a discutat despre rolul potenţial al EPPO în asigurarea respectării depline a sancţiunilor legate de invazia Rusiei”, a fost mesajul postat de Roberta Metsola pe Twitter.

La rândul său, instituția condusă de Laura Codruța Kovesi a postat un mesaj ca răspuns la cel al Robertei Metsola, vorbind despre o revizuire a regulamentului EPPO.

„Suntem încurajați de deschiderea preşedintelui Parlamentului European pentru o revizuire serioasă a Regulamentului EPPO cât mai curând posibil”, se arată în postarea de pe contul de Twitter al Parchetului European.

Encouraged by @EP_President @Europarl_EN‘s openness to a serious revision of the #EPPO Regulation as soon as possible. https://t.co/zVVoyXhhMT

