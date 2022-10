Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a scris pe pagina sa de socializare că locul României este în spațiul Schengen. Anunțul a venit după o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă.

„Nu mai trebuie pierdut timpul. Locul României este în Schengen. Împreună cu premierul României Nicolae Ciucă ne-am angajat ca Parlamentul European să susțină aderarea imediată. I-am mulțumit prim-ministrului și pentru sprijinirea continuă a nevoilor energetice ale Republicii Moldova”, a scris înaltul oficial european pe Twitter.

Amintim că Nicolae Ciucă efectuează, în intervalul 26-27 octombrie, o vizită oficială la Bruxelles, unde are întrevederi cu președintele Parlamentului European, președintele Comisiei Europene și secretarul general al NATO.

La rândul său, premierul a transmis că rezoluția adoptată recent de Parlamentul European recunoaște pe deplin așteptările legitime ale României privind aderarea la Spațiul Schengen.

„Rezoluția adoptată recent de Parlamentul European recunoaște pe deplin așteptările legitime ale României privind aderarea la Spațiul Schengen, ceea ce ne dă încredere că acțiunile consistente asumate de România privind aplicarea standardelor acquis-ului Schengen oferă baza solidă pentru adoptarea rapidă a unei decizii politice favorabile.

În acest context, schimbul de opinii a confirmat convergența de viziune privind necesitatea consolidării sprijinului robust al Uniunii, al instituțiilor europene și statelor membre pentru avansul Ucrainei și al Republicii Moldova în pregătirea pentru aderare, conform opțiunii lor strategice europene și în spiritul statutului lor de țări candidate”, a transmis Nicolae Ciucă, potrivit unui comunicat transmis de Guvern.

După întâlnirea cu Ursula von der Leyen, premierul a spus și că autoritățile din țara noastră apreciază susținerea Comisiei Europene pentru extinderea Spațiului Schengen și contribuția esențială la avansarea calendarului privind aderarea României.

„Guvernul României apreciază susținerea Comisiei Europene pentru extinderea Spațiului Schengen și contribuția esențială la avansarea calendarului privind aderarea României, care a cunoscut o nouă dinamică în ultimele luni.

Concluzii foarte bune ale recentei misiuni de evaluare confirmă pregătirea țării noastre cu privire la acquis-ului Schengen și ne aduce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv de țară”, a transmis Nicolae Ciucă.

