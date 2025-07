În cadrul podcastului „Evenimentul Istoric” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic discută cu Ion Moraru, autorul unei cărți-eveniment – Piramida Puterii – care documentează trei decenii de transformări ale României. Văzute prin ochii unui om aflat în miezul administrației, dar mereu cu o privire critică, lucidă și echilibrată.

Cei doi discută deschis despre figuri centrale ale scenei politice: Ion Iliescu, Traian Băsescu, Victor Ponta, Mircea Geoană, Emil Boc, Adriean Videanu, Crin Antonescu, Dacian Cioloș – lideri pe care Ion Moraru i-a cunoscut personal, în momente-cheie ale carierelor lor. O conversație despre responsabilitate, echilibru și memorie, în care trecutul recent este analizat cu onestitate și fără partizanat. O conversație despre România reală, despre memoria unei epoci pe care mulți o evocă superficial, dar pe care puțini au cunoscut-o în profunzime.

„Cum e să fii în sfera puterii? Cartea pe care ați scris-o, cel puțin jumătate din ea… conține documente foarte utile pentru cei care vor să înțeleagă cum funcționează statul, dar jumătate reprezintă o relatare extrem de neașteptată a modului în care ați traversat toate aceste guverări: de la Adrian Năstase la Dacian Cioloș”, și-a întrebat Dan Andronic invitatul.

„E important să fii în sfera puterii, dar mai important este postura. Eu am fost mai degrabă în postura de tehnocrat. Eu n-am fost politician.

Două guvernări au fost, după părerea mea, de departe cele mai bune. În primul rând: Guvernul Adrian Năstase. În 2021, 2023, când am scris cartea, eu am sesizat că lucrurile încep să meargă înspre rău. Am făcut chiar niște anexe în care am prezentat Guvernul Năstase, Guvernul Orban, Guvernul Cîțu, Guvernul Ciucă…”