Lillian Crombie a murit la vârsta de 66 de ani

Este vorba despre Lillian Crombie, o cunoscută actriță și dansatoare aborigenă australiană. Aceasta a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul „Australia”, alături de Hugh Jackman și Nicole Kidman, amintește Metro.

Acesta ocupă locul doi în topul filmelor australiene cu cele mai multe încasări din toate timpurile, după „Crocodile Dundee”.

Tragicul anunț a fost făcut fiica ei, Elaine Crombie, care este și ea actriță.

„Mama a trăit a trăit o viață plină și emoționantă, iar ultimii ani i-a petrecut acasă, alături de nepoții și de mama ei. Să-și iubească nepoții, mama și pe nepotul ei cu blană, Bear, aceasta era prioritatea ei. Familia”, a scris Elaine Crombie pe Facebook.

De asemenea, actrița a mai jucat, printre altele, și în serialul de televiziune „The Secret Life of Us”.

Lillian Crombie a fost studentă la actorie, dans și teatru

Lillian Crombie a crescut în Port Pirie, în Australia de Sud. Aceasta a fost studentă la actorie, dans și teatru.

La o vârstă fragedă, a urmat cursuri de balet clasic la Școala de balet din Port Pirie, unde a fost singura fată aborigenă din clasa ei.

A urmat cursuri de mimă înainte de a trece la actorie, iar la vârsta de 16 ani s-a mutat la Sydney cu o bursă de dans.

A continuat să se pregătească la New York și la Institutul Național de Artă Dramatică (NIDA) și a studiat cu Alvin Ailey American Dance Theatre în anii ’80.

Actor distins, a apărut în mai multe producții din întreaga țară și a participat la turnee în piese de teatru peste hotare.

A interpretat roluri principale în „Mereki the Peacemaker”, „Conversations with The Dead”, „Black Mary – Festival of Dreaming”, „Gunjies”, „Capricornia”, „The Cherry Pickers”, „Rainbow’s End” și multe altele.

Întoarsă acasă, pe ecran, a apărut în seriale de televiziune precum „The Secret Life of Us” și „Mystery Road”. Aceasta a apărut și în filmul „Australia”, regizat de Baz Luhrmann. Amintim că filmul a fost recent adaptat într-o miniserie de televiziune intitulată „Faraway Downs”.

În 2019, Crombie a fost distinsă cu un premiu pentru întreaga carieră și contribuția sa la artă.

Dramaturgul și directorul artistic Wesley Enoch a descris-o ca fiind un deschizător de drumuri.