A fost finalizată noua lege a pensiilor, cea care, după cum spune premierul Marcel Ciolacu, va aduce echitate în sistem. Adică Pensii egale pentru muncă și contribuții egale. Pensiile vor crește anul viitor de două ori. Prima dată la 1 ianuarie, prin indexarea cu 13,8%. Și a doua oară la 1 septembrie, în urma finalizării procesului de recalculare, conform legii.

Este o lege care va face dreptate milioanelor de pensionari, care aşteaptă de ani de zile acest lucru. Este o lege care aduce echitate în sistem, pensii egale pentru muncă și contribuții egală. Suntem primul guvern care face și indexare, și recalculare în același an.

Marcel Ciolacu a amintit că renegocierea PNRR în privința eliminării pragului de 9,4% din PIB pentru pensii depindea de adoptarea acestei legi până pe 20 noiembrie.

El a spus că nu ar vrea ca din cauza unor blocaje, mai ales în Guvernul României, pensionarilor să nu li se facă dreptate. Sau, și mai grav, pensionarii români să aibă pensiile înghețate, cum au trecut unii în PNRR, până în 2070!

Premierul a detaliat că sunt câteva jaloane restante și a cerut ca după ședința de guvern să fie discutat fiecare jalon în detaliu. Marcel Ciolacu a anunțat că va fi aprobat un memorandum. Acesta va avea ca temă investiţiile publice prioritare pentru 2024. Premierul a mai spus că astăzi va fi prima şedinţă de coaliţie, împreună cu ministrul Finanţelor, pe tema bugetului.

„Trebuie să finalizăm cererea de plată numărul 3 și să o trimitem la Comisie. Știm foarte bine ce nevoie are Români de acești bani. Această guvernare, am stabilit în coaliție, este despre reforme și economii. Dacă am vorbit de reforme, ajungem la partea economică, prin urmare, astăzi vom adopta memorandumul având ca temă investițiile publice prioritare pentru anul viitor, document care va sta la baza elaborării bugetului pe 2024”a spus Ciolacu