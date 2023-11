Programul Rabla Plus. Programul Rabla, inițiativa guvernamentală menită să încurajeze înnoirea parcului auto național și adoptarea vehiculelor mai prietenoase cu mediul, ar putea suferi noi modificări importante.

Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit că mulți români folosesc voucherele Rabla pentru a cumpăra mașini de lux, precum Tesla. Acestă tendință nu este pe placul șefului Executivului. Astfel, el ia în considerare implementarea unor noi reguli și plafonări.

În acest context, programul ar putea să se apropie de o revizuire care va spori accesibilitatea și va încuraja producția locală.

Mașinile ”de lux” ar putea dispărea din programul Rabla

Programul Rabla Plus. Premierul Ciolacu a ridicat problema utilizării vouchere Rabla pentru achiziționarea de mașini de lux și a anunțat că această practică nu va mai fi tolerată.

„Îți dau voucher și îți cumperi Tesla?”, s-a întrebat retoric premierul. Ca urmare, se vor face ajustări la program astfel încât voucherele să fie dedicate exclusiv achiziționării autovehiculelor cu prețuri mai accesibile.

Noul cadru al programului Rabla va include, probabil, plafonarea sumelor ce pot fi folosite pentru achiziționarea de mașini.

Varianta tradițională a programului va încuraja achiziționarea autovehiculelor cu prețuri între 10.000 și 15.000 de euro.

Rabla Plus, dedicat autovehiculelor electrice, ar putea fi restricționat la mașinile cu prețuri între 30.000 și 40.000 de euro.

Aceste modificări sunt menite să reducă achizițiile de mașini de lux și să promoveze opțiunile mai accesibile și respectuoase cu mediul înconjurător.

Rabla Plus a avut prețul plafonat în 2023

Până în prezent, programul Rabla Plus a avut un plafon de preț introdus începând cu acest an.

Astfel, pentru a beneficia de un tichet în valoare de 10.000 de euro de la stat, un client trebuie să achiziționeze o mașină electrică de cel mult 75.000 de euro.

Modificările pe care le are în plan Marcel Ciolacu în cadrul Programului Rabla vin în contextul unei dorințe clare de a face aceste scheme de finanțare mai orientate către scopul inițial:

încurajarea adoptării vehiculelor prietenoase cu mediu

modernizarea parcului auto național

Prețul unei mașini Tesla

Prețul unei mașini Tesla variază în funcție de model, dar și de dotările cu care vine, lucru ce se aplică la orice mașină.

Potrivit site-ului oficial al producătorului auto, modelul Y poate varia între 43 și 61 de mii de euro.

Tesla Model 3 are și ea un preț diferit în funcție de multe aspecte. O astfel de mașină cu tracțiune pe spate are un preț de pornire de 42.990 de euro. Același model, dar cu un motor dual tracțiune integrală are un preț de pornire de 50.990 de euro.

De asemenea, mai există și modelul S. La acest model, prețul variază între 96 de mii de euro și 122 de mii de euro.