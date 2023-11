Miercuri, pe 1 noiembrie, premierul Marcel Ciolacu a participat la cea de-a XXXI-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România. Acesta s-a arătat convins că România se poate dezvolta „productivism şi patriotism economic”.

Șeful Executivului le-a cerut antreprenorilor să îl susţină în demersul său de a construi „o ţară ordonată” şi un stat în care toată lumea respectă regulile.

Am fost împreună, în pandemie, când am protestat pentru că guvernarea din acel moment a întors către economie cel mai firav mecanism de ajutor dintre toate ţările europene. În această privinţă – vă amintiţi! – ne-au întrecut chiar unele ţări africane!

„Mă bucur să fiu – din nou! – alături de cele mai valoroase companii mici şi mijlocii din România! În primul rând, pentru că reprezentaţi motorul economiei noastre. Un alt motiv este că, alături de dumneavoastră, am dus bătălii grele în ultimii ani şi întotdeauna am simţit aceeaşi atitudine corectă, bazată pe argumente solide şi legitime.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, noua lege a pensiilor este una sustenabilă şi echitabilă care va permite „atât indexarea semnificativă a tuturor pensiilor, cât şi rezolvarea inechităţilor prin recalcularea pensiilor mici”.

„Am fost împreună şi atunci când guvernanţii de atunci ne-au chemat să ne spună că au făcut un PNRR în care condamnau pensionarii la îngheţarea veniturilor până în 2070! Am renegociat PNRR şi am eliminat această aberaţie, venind în schimb cu o nouă lege a pensiilor, sustenabilă şi echitabilă, care va permite atât indexarea semnificativă a tuturor pensiilor, cât şi rezolvarea inechităţilor prin recalcularea pensiilor mici.

Tot împreună am fost şi atunci când am susţinut plafonarea preţurilor la energie şi gaze. Şi când am construit scheme de ajutor de stat pentru mai multe sectoare ale economiei româneşti. Tot împreună, atunci când am gândit că este corect ca toate companiile cu afaceri anuale de peste 50 de milioane de euro să plătească profit echivalent cu minim 1 la sută din cifra de afaceri”, a spus acesta.