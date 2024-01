Marcel Ciolacu a vorbit, vineri, în cadrul Conferinţei de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Maramureş, despre momentul în care PSD a pierdut alegerile, în urmă cu trei ani. Premierul susține că și el a fost la fel de afectat de pierdere, ca ceilalți membri PSD.

El își îndeamnă colegii de partid să facă o prioritate din cetățenii țării, iar restul va veni în mod natural.

Marcel Ciolacu a afirmat că oamenii implicați în agricultură și transporturi au avut dreptul să iasă în stradă.

Ciolacu și-a exprimat regretul că, în timp ce era ocupat cu închiderea exercițiilor financiare trecute, finalizarea cererii de plată numărul 3 din PNRR și negocierile pe RepowerEU, nu a anticipat mai devreme problemele actuale.

El a subliniat că nu își cere scuze pentru prioritățile stabilite anterior. Totuși, el și-a exprimat regretele pentru faptul că echipa sa nu a identificat semnalele dinainte de a se întâmpla aceste evenimente.

„Înţeleg că a fost o perioadă încărcată. Câteodată poate e mai bine să ne asumăm singuri şi să rezolvăm problemele. Aceşti oameni, aceşti români angrenaţi în agricultură, în transporturi, vă spun cinstit, au fost îndreptăţiţi să iasă în stradă.

Mie îmi pare rău că, fiind ocupat să închid exerciţiile financiare trecute, să finalizăm cererea de plată numărul 3 (din PNRR – n.r.), să finalizăm negocierile pe RepowerEU, să scoatem 9,4% ceea ce ar fi dus Guvernul României în imposibilitatea de mări pensiile în viitorii 50 de ani, am considerat că acelea au fost priorităţile Guvernului.

Pentru acele lucruri nu îmi cer scuze. Îmi cer scuze şi poate aici şi echipa mea ar fi trebuit să aibă aceste semnale dinainte ce se întâmplă.

Cu adevărat, haideţi să fim corecţi, nimic nu apare din neant. Dar eu am pretenţii de la PSD, am pretenţii de la mine, am pretenţii de la echipa mea că noi mirosim lucrurile acestea înainte să se întâmple”, a declarat Marcel Ciolacu.