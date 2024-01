Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a furnizat informații extinse cu privire la dialogul avut cu fermierii în cadrul interviului de sâmbătă de la emisiunea Știrile B1 TV, moderată de Andreea Moraru. El a subliniat că ministerul de resort dispune de toate resursele financiare necesare și că s-au luat măsuri pentru a acoperi integral cerințele exprimate de către agricultori.

„Probabil o parte din fermieri erau foarte încinși și au protestat în zonă. Eu am încercat să le explic să se calmeze. Au avut o chestie și între ei, se certau inclusiv în fața mea între ei, pentru că nu s-au așteptat ca Ministerul Agriculturii să aibă toate sumele disponibile, nu s-au așteptat că Ministerul Agriculturii are acoperite toate nevoile fermierilor, inclusiv parte de ajutoare de stat pe Ucraina. Vorbim de 2,4 miliarde de lei. Lucrurile acestea, din păcate, fermierii care s-au alăturat acestui protest spontan nu știau toate lucrurile acestea”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Ministrul a menționat că a solicitat o discuție cu fermierii și protestatarii din zona Afumați, inclusiv în ziua anterioară, dar a fost refuzat. A afirmat că astăzi a avut o întâlnire cu primul-ministru, care a stabilit un calendar clar publicat pe site-ul Guvernului României. Conform acestui calendar, fiecare ministru trebuie să se întâlnească și să meargă la Ministerul Agriculturii pentru a discuta și negocia cu protestatarii care sosesc, încercând astfel să rezolve revendicările acestora.

Ministrul a precizat că protestatarii s-au prezentat la ora 12, iar discuțiile au durat trei ore. La aproximativ 15-20 de minute după încheierea discuțiilor, i-a lăsat pe protestatari singuri în sală să discute dacă sunt de acord cu detaliile consemnate în procesul-verbal. Conform ministrului, aceștia au fost de acord și, ulterior, au ieșit în fața presei pentru a declara că, începând din acel moment, discuțiile cu Ministerul Agriculturii s-au încheiat și sunt mulțumiți.

